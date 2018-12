Melchtalerstrasse ist stark rutschgefährdet Der Kanton Obwalden will weitere Etappen der Kantonsstrasse sanieren. Ihr Zustand ist laut Regierung sehr schlecht. Es drohten unter anderem spontane Hangrutschungen. Aus Kostengründen packt man vorerst nur drei Etappen von total 420 Metern an.

So wie dieser 2016/17 sanierte Abschnitt im Gebiet Eistlibach sollen auch die nächsten Etappen aussehen. (Bild: PD)

Im ersten Sanierungsabschnitt (Engiberg, 150 Meter) fand man eine «zerklüftete Felsmasse», im zweiten (Engiberg Ost, 140 Meter) bestehe die Gefahr, «dass unterhalb der Strasse spontane Rutschungen ausbrechen könnten», und im dritten Abschnitt (Bettenebnet, 130 Meter) erkannte man durch unterirdische Wasseraustritte «eine erhebliche Gefährdung durch spontan auftretende Hangrutschungen». So beschreibt die Regierung in ihrem Bericht an den Kantonsrat den Zustand der Kantonsstrasse zwischen St. Niklausen und Melchtal.

Und weil dies die einzige wintersichere Verbindung ins Melchtal und vor allem der einzige Zubringer für die Melchsee-Frutt sei, erhalte der öffentliche sowie der Bus- und Carverkehr auf dieser Strecke immer grössere Bedeutung. Darum sei auch wichtig, dass das Kreuzen von Fahrzeugen besser möglich ist. Die Belastung der Zufahrtsstrasse sei schon heute sehr hoch und werde weiterhin zunehmen.

Unterhaltskosten sind stark angestiegen

Es sind aber nicht nur diese Schäden, welche die Regierung nun zum Handeln zwingen und weshalb sie dem Parlament 1,6 Millionen Franken beantragt. Auch die baulichen Unterhaltskosten nähmen zu. In den letzten zehn Jahren seien dafür 400000 Franken ausgegeben worden. Wörtlich schreibt die Regierung in ihrer Botschaft an den Kantonsrat: «Die Aufwendungen für Böschungssicherungen bei Rutschungen und Absenkungen der Strasse, Belagsflicke und Massnahmen gegen Wasser aus der bergseitigen Böschung usw. sind in den letzten Jahren unverhältnismässig angestiegen.»

Aus finanziellen Gründen nur in Etappen möglich

2016 und 2017 wurden die dringlichsten Arbeiten im Gebiet Eistlibach erledigt. Nun sollen weitere drei von insgesamt acht Abschnitten auf einer Länge von insgesamt 1,1 Kilometern folgen. «Aufgrund der geologischen Verhältnisse, dem Zustand der bestehenden Fahrbahn und der Kunstbauten erfolgte angesichts der beschränkt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel eine Priorisierung» dieser drei Abschnitte. Konkret heisst das, sie sollen zwischen Mai 2019 und Oktober 2022 saniert werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Kanton bei Baubeginn ein rechtmässiges Budget hat.

Rodung von 2163 Quadratmetern nötig

Der Baustart am ersten Abschnitt ist für Mai 2019 im Gebiet Betten­ebnet geplant. Die Strasse soll wie im Eistlibach an allen drei Orten talseitig ausgebaut werden, um das Kreuzen breiter Fahrzeuge zu vereinfachen. In diesem Abschnitt habe «das permanente Hangkriechen» zur Folge, dass die Fundation der Stützbauwerke freigelegt wird. Das Oberflächenwasser soll darum gefasst und kontrolliert in die Melchaa abgeleitet werden. Die ganze Konstruktion will man auf Mikropfähle stellen und im Felsen rückverankern.



Für die drei Abschnitte müssen 2163 Quadratmeter Wald gerodet werden. 90 Prozent davon werden nach den Bauarbeiten vor Ort wieder aufgeforstet, für den Rest gebe es gleichwertige Aufforstungsflächen an der Melch­talerstrasse. Das Projekt samt Rodungsgesuch ist im August öffentlich aufgelegen. Dagegen gingen keine Einsprachen ein.

Regierung zieht alle Bewilligungen an sich

Weil diverse Stellen involviert und verschiedene Ausnahmebewilligungen nötig sind, «zieht der Regierungsrat sämtliche dieses Vorhaben betreffende Bewilligungen zum Entscheid an sich», heisst es weiter. So wurde zusammen mit dem Strassenplan eine Zonenplananpassung vorgenommen, für welche normalerweise die Gemeindeversammlung zuständig wäre, und es wurde auch die Bau- und Rodungsbewilligung erteilt.

Die weiteren vier Etappen der 1,2 Kilometer langen Sanierungsstrecke befinden sich ebenfalls im Gebiet Engiberg und nahe dem Blattiach. Alles in allem sind auf drei Kilometern der Melchtalerstrasse «Fahrbahn und Kunstbauten an verschiedenen Stellen dringend sanierungsbedürftig.»