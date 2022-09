«Miär machid Platz!» Romano Cuonz zeigt sein breites Schaffen Von Lyrik bis zur Radiokolumne: Das Schaffen des Sarner Autors ist vielfältig. Am Samstag gewährte Romano Cuonz auch Einblick in einen unfertigen Roman.

Romano Cuonz. Den Namen liest man in der «Obwaldner», «Niwaldner» oder «Luzerner Zeitung» sehr oft. Meist steht er in der Autorenzeile oder in der Bildlegende als Fotograf. Das Schaffen des 77-jährigen Obwaldners geht aber weit über das journalistische Arbeiten hinaus. Das bewies er am Samstagabend in Sarnen. Im Rahmen des Projekts «Miär machid Platz!» – aus wettertechnischen Gründen musste vom Dorfplatz in die Dorfkapelle gewechselt werden – las Romano Cuonz aus seiner persönlichen Sammlung. Unzählige Texte sind über die Jahre entstanden – und viele stehen im Zusammenhang mit Sarnen, wie der Autor beim Durchstöbern feststellte. Die Texte werden untermalt mit Fotografien, ebenfalls aus seinem Archiv.

Romano Cuonz las in der Dorfkapelle aus seinem breiten Werk. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 3. September 2022)

Der Leseabend beginnt mit Lyrik, kurzen, aber hoch präzisen Beschreibungen von Szenen, welche die Natur oder die Umgebung wiedergeben. Und das im astreinen Obwaldner Dialekt, wie es nur jemand kann, der hier heimisch ist – oder heimisch geworden ist. Romano Cuonz lässt denn auch rasch durchschimmern, dass die persönliche Beziehung zum Obwaldner Hauptort nicht nur eine Liebesromanze ist. Da sind auch Wunden, die über die Jahre entstanden und Narben hinterliessen.

Jugenderinnerungen an Schwäne

Das Leben auf dem Lande ist eben kein Zuckerschlecken, wie die Kurzgeschichte mit dem Titel «Schwanenvater» verdeutlicht. Sie handelt von einem Dorforiginal, einem Sarner, der als Gastwirt gescheitert ist. Die letzte Leidenschaft des hageren Männleins, der offenbar auf Sozialhilfe angewiesen ist, bleibt das Füttern der Schwäne. Ein Spektakel, dem der Autor offenbar in seiner Jugend öfters beigewohnt hat. Wie sonst könnte er die Szene so beschreiben, dass man als Zuhörer geneigt ist, sich in Gedanken vor den brachialen Flügelschlägen der Schwäne schützen zu wollen?

Und dann gewährt Romano Cuonz Einblick in ein Werk, das noch nicht veröffentlicht wurde. Der Schriftsteller arbeitet seit längerer Zeit an einem Roman. Die Geschichte umschreibt er ungefähr so: Der junge Domeni aus dem Bündnerland muss mit seiner Familie in die Zentralschweiz ziehen. Besonders wegen seines anderen Dialekts hat er es schwierig, Anschluss zu finden. Erst der Sport – Domeni entwickelt sich zum geschätzten Goalie einer Fussballmannschaft – verschafft ihm Respekt. Später wird er Journalist, doch mit einer Enthüllungsgeschichte macht er sich in der «neuen Heimat» nicht nur Freunde.

Unterschiedlichste Gefühlswelten

Sofort wird klar: Das ist autobiografisch, was Romano Cuonz auch nicht abstreitet. Nur die Namen – selbst der Ortschaften – seien abgeändert worden. Im vorgetragenen Kapitel beschreibt er die Ankunft in der neuen Heimat. Mit vielen Details, ohne sich darin zu verlieren, nimmt er die Zuhörerschaft mit in die Gefühlswelt, wo Neugier, Vorfreude, aber immer auch ein Stück Melancholie und Furcht vor dem Neuen mitschwingen. Da würde man auch noch länger dranbleiben.

Romano Cuonz gelingt es schliesslich, einen heiteren Haken zu schlagen. Während seiner Radiozeit schrieb er auch Kolumnen. In einer etwa entlarvt er sich selber als übereifrigen Vater, der seinen Spross zu Höchstleistungen am Volkslauf anspornen will. Schliesslich rundet er seinen Leseabend mit kurzen, treffenden Sprüchen ab: «Da chäisch de uber dyy äigät Schattä springä, wenn fir dich d Sunnä niä schyynd.» – «Wenn s numä guäd mäinsch … lach s gschyyder grad la syy.» – «Gschyyd muäsch nid ai nu sy, wend hiäsig bisch.»