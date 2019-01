Migros-Filiale in Sarnen steht unter neuer Leitung Per 1. Februar übernimmt Beatrice Herrmann die Leitung der Migros im Sarnen-Center.

Beatrice Herrmann (rechts) übernimmt die Leitung der Migros Sarnen-Center von Peter Meyer. (Bild: PD)

Die 35-jährige Beatrice Herrmann arbeitet seit mehr als 18 Jahren bei der Migros, wo sie auch ihre Grundbildung absolvierte, wie es in einer Mitteilung des Detaillisten heisst. Zuletzt war sie als stellvertretende Filialleiterin in der Mall of Switzerland in Ebikon tätig. Sie wird Nachfolgerin von Peter Meyer, der auch über seine Pension im September 2019 hinaus bei der Migros arbeiten werde. (pd/mst)