Mit Drainagen kämpfte Obwalden auch gegen Malaria, nun müssen die Leitungen saniert werden

Wo heute das Aaried in Giswil liegt, erstreckte sich früher der Rudenzersee. Vor 250 Jahren, im Jahre 1767, wurde dessen Wasser abgelassen. Das war der entscheidende Schritt zur Trockenlegung des Aarieds. Wie Ludwig Degelo in seiner Schrift «Die Trockenlegung des Aarieds in Giswil» schreibt, geht zwar die Überlieferung davon aus, dass der See zur Gewinnung von Kulturland abgelassen wurde, wahrscheinlicher sind aber ständige Probleme mit dem Seeauslauf. In seinem Text beschreibt Degelo den umstrittenen Bau eines neuen Auslaufs mit Tunnel unter der Talacheri, der Gericht und Landrat jahrelang beschäftigte. Zurück blieb vorerst eine wüste Sumpflandschaft. Erst die massive Intervention von Dr. Peter Halter habe die Verantwortlichen im Jahre 1850 dazu gebracht, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um diesen Sumpf trocken zu legen, schreibt Degelo. «Halter war der erste studierte Arzt in Giswil und hatte als Mediziner jeden Frühling mit dem Wechselfieber (europäische Malaria) seiner Patienten zu kämpfen. Schon früh erkannte er, ohne detaillierte Kenntnisse der Übertragungswege der Malaria, den Zusammenhang zwischen dem in jedem Frühjahr auftretenden Wechselfieber und dem Brutgebiet der Anopheles-Mücke im Sumpfgebiet des Aarieds wie auch des Städerriedes in Alpnach.» (unp)



Quellenangabe: Schrift «Die Trockenlegung des Aarieds in Giswil» von Ludwig Degelo. www.kulturlandschaft-ow.ch