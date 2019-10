Mit Monika Rüegger besetzt erstmals eine Frau den Obwaldner Nationalratssitz

Die Obwaldner Delegation in Bern ist wieder vollständig: Nach der stillen Wahl von Ständerat Erich Ettlin (CVP) hat das Volk am Sonntag die SVP-Vertreterin Monika Rüegger in den Nationalrat gewählt.