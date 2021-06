MOBILITÄT Mehr Leute sollen per Velo oder Zug zur Arbeit fahren – auch in Nid- und Obwalden Am Geschäftsführerlunch der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Unterwalden (IWV) referierten Zentralbahn-Geschäftsführer Michael Schürch und Sarah Troxler, Beraterin für Mobilität bei den SBB.

Dreimal jährlich findet er statt, der Geschäftsführerlunch der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Unterwalden (IWV). Nach einem zehnmonatigen Unterbruch konnte Geschäftsleiter Kilian Zwyssig am Donnerstag rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Culinarium Alpinum in Stans begrüssen. «Es ist schön, die bekannten Gesichter wieder einmal zu sehen», sagte Kilian Zwyssig. Denn der Lunch ist genau dafür da. Die Geschäftsführer von Ob- und Nidwaldner Unternehmen können sich austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn, referiert zum Thema Mobilität. Bild: Florian Pfister (Stans, 24. Juni 2021)

Wie bei jeder Zusammenkunft dieser Art üblich, gab es ein Referat. Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn, und Sarah Troxler, Beraterin für Mobilität bei den SBB, sprachen über die Mobilität in der Region. Nicht nur für die Tourismusbranche, auch für den öffentlichen Verkehr sei es eine schwierige Zeit gewesen. Rund jeder dritte Gast der Zentralbahn kam vor dem Ausbruch der Pandemie aus dem Ausland. «Die Reiselust ist da bei den Leuten», sagte Michael Schürch. «Wir sind überzeugt, dass die internationalen Gäste langsam zurückkehren.» Er rechnet jedoch damit, dass das Niveau aus dem Jahr 2019 erst in drei bis vier Jahren wieder erreicht werden kann.

Auch künftig werde der Massentransport auf den Schienen stattfinden, gab sich Michael Schürch sicher. «Der Zug ist der einfachste Weg, viele Leute von A nach B zu transportieren.» Die Digitalisierung erachtet Schürch als enorm wichtig. Sie werde insbesondere dazu benutzt, bereits im Vorfeld Mängel festzustellen, bevor der Schaden zu gross wird. So werden zum Beispiel die Schienen gemessen, aber auch potenzielle Türstörungen im Vorfeld angezeigt. Mit einem «Augmented-Reality-Spiel», welches die Realität um virtuelle Ereignisse erweitert, will die Zentralbahn bei den Kunden für Unterhaltung sorgen. So können sie während der Zugfahrt einen Mord aufklären.

Vier von fünf Personen reisten mit dem Auto an

Die Infrastruktur für die verschiedenen Fortbewegungsmittel sei in Nid- und Obwalden vorhanden, sagte Sarah Troxler. «Wir brauchen sie teilweise aber zu einseitig.» Das bestätigte auch eine Umfrage, welche die Anwesenden im Vorfeld ausgefüllt hatten. Sie wurden befragt, auf welche Art sie ans Treffen reisten. Rund vier von fünf Personen fuhren mit dem Auto, nur wenige kamen mit dem Velo oder dem ÖV. Sarah Troxler sieht die Arbeitgeber in der Pflicht. Sie sprach unter anderem ÖV-Pendler-Boni an, die den Muskelverkehr fördern. Sie verwendete nicht den Begriff Langsamverkehr, denn mit dem Velo sei man nicht zwingend langsamer als mit dem Auto.

Sarah Troxler macht sich für den ÖV und den Muskelverkehr stark. Bild: Florian Pfister (Stans, 24. Juni 2021)

Eine andere Möglichkeit seien Aktionen wie «Bike to Work». Besonders wichtig ist laut Sarah Troxler, dass alle Mitarbeitenden gleich behandelt werden, egal wie sie zur Arbeit kommen. Für Autofahrer kann eine Firma beispielsweise Gratis-Parkplätze zur Verfügung stellen, für ÖV-Benutzer kann sie etwas ans Abo zahlen. «Der öffentliche Verkehr und die regionalen Firmen müssen zusammenarbeiten», sagte Sarah Troxler weiter. Da sich die Obwaldner Kantonalbank nun direkt neben dem Bahnhof Sarnen Nord befindet, passt die Zentralbahn die Verbindungen an.