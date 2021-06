Klimaschutz Kanton Obwalden soll schon vor 2050 CO2-frei sein Bis 2050 will der Bund in Sachen CO 2 das Netto-Null-Ziel erreichen. Der Obwaldner CVP-Mitte-Fraktion geht das zu wenig schnell. Auch Kantonsräte anderer Fraktionen haben eine entsprechende Motion unterschrieben.

Auch Obwalden sei stark vom Klimawandel betroffen, finden CVP-Motionäre. Bild: Robert Hess (Kerns, 8. Mai 2021)

Das verheerende Hochwasser im Jahr 2005, der massive Rückgang des Titlis-Gletschers: Für den Sarner CVP-Mitte-Kantonsrat Dominik Imfeld ist der Klimawandel auch in Obwalden für jedermann sicht- und spürbar. Das Ziel des Bundes, bis spätestens 2050 keine Treibhausgase mehr auszustossen, ist für ihn darum sehr wichtig. Mit einer Motion fordert er zusammen mit 22 weiteren Kantonsräten vom Regierungsrat, eine Strategie zu erarbeiten, um dieses ehrgeizige Ziel früher zu erreichen. Es brauche eine klimaverträgliche Gesellschaft und Wirtschaft, die ohne fossile Energieträger auskomme und sparsam mit natürlichen Ressourcen umgehe, sodass auch die nächsten Generationen noch in einer intakten Obwaldner Umwelt leben und arbeiten könnten.

«Als voralpiner Tourismus-Kanton sind wir in Obwalden besonders auf die intakte Natur angewiesen und müssen die Not zur Tugend machen, um die Netto-Null-Ziele frühzeitig zu erreichen», schreibt er in der Motion. Das auch von der Schweiz ratifizierte Pariser Klimaabkommen, wonach die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu limitieren sei, gelte schliesslich auch für Obwalden. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen müsse in der nächsten Langfriststrategie des Regierungsrates eine hohe Priorität geniessen.

Damit stossen Dominik Imfeld und die 22 Mitunterzeichnenden bei der Regierung auf Gehör. Diese empfiehlt dem Parlament an seiner nächsten Sitzung vom 25. Juni, die Motion zu überweisen. Mit dem Entscheid, ein Energie- und Klimakonzept 2035 zu erarbeiten, trage der Kanton der Klimastrategie des Bundes und dem Pariser Klimaabkommen Rechnung, schreibt die Regierung. Der Zeithorizont 2035 erlaube bei Halbzeit auf dem Absenkungspfad bis 2050 eine Standortbestimmung, sodass allfällig nötige, weitere Massnahmen zeitgerecht eingeleitet werden könnten.

Die Regierung begrüsst die Motion

«Die positive Haltung der Regierung freut mich natürlich», sagt dazu Dominik Imfeld. Angesichts dessen, dass der Kanton bisher neben dem Energiekonzept den Klimaschutz nicht prioritär behandelt hat, erachte er es als angemessen, dass die Motion keine genaue Jahreszahl für das Netto-Null-Ziel beinhalte. Dies wäre zu viel des Guten. Die Motion wurde am 1. April eingereicht, also bevor das nationale CO 2 -Gesetz am 13. Juni an der Urne knapp abgelehnt wurde. Er bedaure zwar das Nein, doch jetzt müsse man als Kanton erst recht noch aktiver werden.

Nebst sämtlichen 16 CVP-Mitte-Kantonsräten haben sieben weitere Kantonsräte anderer Fraktionen unterschrieben. Da der Klimaschutz eine Herausforderung darstellt, die parteiübergreifend anerkannt wird, sei er zuversichtlich, dass die Motion überwiesen werde.