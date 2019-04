Sachsler Müesli für einen guten Zweck Die Bio-Familia AG unterstützt Schul- und Jugendvereinslager auch dieses Jahr mit der Aktion «Familia-Lagermüesli».

(pd/rub) Ein Beutel Müesli kostet den symbolischen Betrag von einem Franken. Im vergangenen Jahr kamen so 8900 Franken zusammen. Damit nicht nur die Lagerteilnehmenden profitieren, wird dieser Betrag gespendet, diesmal an die Hilfsorganisation «Petite Suisse». Die Organisation unterstützt Kinder jeden Glaubens, jeder Kultur und jeder Hautfarbe. Sie ist ein christliches Kinderhilfswerk mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, denen die Not von Kindern und Jugendlichen nahegeht. Sie möchten diesen Kindern eine Chance geben.