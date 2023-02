Musik Das Urrock-Festival lässt es erst 2024 wieder krachen Eigentlich wäre dieses Jahr die fünfte Ausgabe angesagt. Das wird aber erst kommendes Jahr gefeiert. 2023 macht das Festival Pause. Dafür soll dann mit der grossen Kelle angerichtet werden.

Skid Row waren eine der ganz grossen Bands am Urrock 2022. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 12. November 2022)

So langsam erwarten die Hardrock- und Heavy-Metal-Fans, dass das Urrock-Festival in Sarnen das Programm für die Ausgabe im kommenden November bekannt gibt. Daraus wird aber nichts. 2023 gibt es nämlich kein Festival der harten Töne in Sarnen. Das Urrock macht aber nur ein Jahr Pause, wie OK-Präsident Stephan Brüderlin versichert. «Wir haben nun vier Ausgaben auf sehr hohem Niveau erfolgreich durchgeführt und hatten sehr bekannte Bands bei uns wie Primal Fear, Nazareth, Kamelot oder Skid Row.»

Vom musikalischen Aspekt her liess das Urrock-Festival tatsächlich keine Wünsche offen. Dennoch sagt Brüderlin, dass die Besucherzahlen insgesamt eher ernüchternd waren, obwohl das Festival immer sehr grossen Zuspruch in der lokalen Bevölkerung hatte. «Unsere Ziele in Bezug auf die Ticketzahlen konnten wir jedoch bisher nicht erreichen. Deshalb haben wir uns eine kreative Auszeit genommen, um das Festivalangebot weiterzuentwickeln. Wir werden einige Sachen ändern und verbessern und sind mit der Jubiläumsausgabe 2024 wieder zurück.»

Das Publikum war zwar begeistert, einige Tickets mehr hätten dem Festival aber gutgetan. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 12. November 2022)

Dank Sponsoring kein Loch in der Kasse

Es ist aber nicht so, dass ein Loch in der Kasse klafft, das die Veranstalter zu einer Pause zwingt. Die Ausgabe 2022 sei auch nach Plan verlaufen, ohne Zwischenfälle. «Wir durften mit unseren Urrockerinnen und Urrockern drei Tage unsere Leidenschaft für die Rockmusik geniessen. Sie waren begeistert.» Finanziell hätte es aber besser laufen können: «Wir haben im Jahr 2022 keinen Gewinn verbuchen können, dennoch war es ein erfolgreiches Festival. Dank unserer Sponsoren, dem Kanton Obwalden und auch der Gemeinde Sarnen mussten wir als Verein kein Geld in die Kasse legen. Das war für uns eine grosse Entlastung. Ohne finanzielle Unterstützung hätten wir keine Chance, so einen Event durchzuführen», betont Stephan Brüderlin und bedankt sich ausdrücklich bei allen für die Unterstützung.

OK-Präsident verspricht ein «Super-Line-up»

Kommendes Jahr wird das Urrock-Music-Festival also zum fünften Mal stattfinden. Vom 7. bis 9. November 2024 wird in der Aula Cher das Jubiläum zelebriert. «Wir werden uns neu ausrichten. Das Urrock soll in Zukunft für spezielle Rock-Acts stehen, die nur bei uns spielen. Bands, die musikalisch weltweit zu den Besten ihrer Zunft gehören und nicht nur Kommerz-Rock abliefern», steckt Stephan Brüderlin hohe Ziele. Dafür sollen auch vermehrt internationale Bands verpflichtet werden, die noch nie in der Schweiz gespielt haben. Und etwas ganz Besonderes ist für das Jubiläum geplant, auch wenn die Veranstalter die Katze noch nicht so richtig aus dem Sack lassen können. «Auch die Klassik wird bei uns Einzug halten, natürlich im Zusammenhang mit Rock und Metal. Schliesslich ist vielfach die klassische Musik die Basis für Rock- und Metal-Musik.» Man dürfe sich auf ein «Super Line-up» 2024 freuen, verspricht der OK-Präsident.

Fury am Urrock-Festival 2022 in der Aula Cher Sarnen. Dieses Jahr organisiert die «Urrock Music Foundation» eine Schweizer Tour für die Band. Bild: Urrock-Festival/PD

Doch so ganz allein gelassen werden die Fans auch dieses Jahr nicht, auch wenn es kein reguläres Festival gibt. In der Zwischenzeit haben die Organisatoren nämlich die «Urrock Music Foundation» gegründet. Damit wollen sie ihre Bandentdeckungen fördern, die sie aus der ganzen Welt nach Sarnen holen, wie beispielsweise Fury aus England oder Girish and the Chronicles aus Indien. Für diese Bands wird jeweils eine kleine Tour organisiert, so im vergangenen Jahr mit Girish and the Chronicles. In diesem Jahr ist eine Tour mit Fury im November hier in der Schweiz geplant.