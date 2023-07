Musik Rapattack Festival auf dem Landenberg setzt auf Diversität Von Rap, Graffiti, Breakdance bis hin zu DJs. Das Rapattack Festival ist das einzige in der Zentralschweiz, das alle Säulen des Hip-Hop kombiniert.

EAZ am Rapattack Festival 2022. Bild: Gian Gebhardt (Landenberg Sarnen, 29. 7. 2022)

Am 28. und 29. Juli 2023 findet bereits zum fünften Mal das Rapattack Festival auf dem Landenberg in Sarnen statt. Aus der Passion von fünf Freunden hat sich dieses Festival entwickelt. Fabio Enz, Leiter Kommunikation und Sponsoring, ist stolz, dass sie das Hip-Hop-Angebot in dieser ländlichen Gegend erweitern konnten. «Früher mussten wir stundenlange ÖV-Fahrten hinter uns bringen. Nun können wir alle Säulen des Hip-Hops hier in Obwalden geniessen und vielen Interessierten dieselbe Möglichkeit bieten.» Die beiden Tage sind gefüllt mit Breakdance, Rap, DJs und Graffiti. Wie aus einer Medienmitteilung von Rapattack-Events hervorgeht, werden durch das Format «Rapattack-Underrated» sechs Rapperinnen und Rapper aus der Zentralschweiz gefördert, die noch nicht viel Bühnenpräsenz hatten.

Newcomerinnen und Newcomer mit Potenzial werden gefördert

Neben der Sängerin Manon, deren Stil Richtung R&B geht, treten die Rapper Eli05, Iwes, Pleisch, Yung Jay und Airboi auf. Die Newcomer haben während insgesamt drei 20-minütigen Slots auf der Hauptbühne die Chance, das Publikum durch ihre individuelle Liveperformance mitzureissen und für die eigene Musik zu begeistern. «Uns ist es ein Anliegen, Künstlerinnen und Künstlern mit grossem Potenzial, die eine gewisse Beständigkeit aufweisen, Bühnenpräsenz zu bieten», so Fabio Enz. Diversität sei eines ihrer Hauptkriterien. Das Team achtet deshalb auf eine Ausgeglichenheit der Geschlechter, auf einen guten Mix verschiedener Stile wie auch auf die Inklusion aller Säulen des Hip-Hops. «So ist für alle etwas dabei», meint Fabio Enz.

Künstler aus Deutschland und England füllen die Hauptbühne

Die Headliner für das diesjährige Line-up bilden die deutschen Künstler Lugatti & 9ine, Ansu sowie der Londoner Sainté. Sie füllen die Bühne an den beiden Abenden mit ihrem Rap. Daneben werden neben Ace Tee und Fergy53 aus Deutschland, mit Stereo Luchs, Buds, Kt Gorique (Gewinnerin des Swiss Music Prizes 2019), Soukey, L Loko und Drini (Gewinner des Music Awards in der Kategorie «Best Hit» 2023) und Soukey zahlreiche Schweizer Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Sprachregionen das Publikum begeistern. Wie in den Jahren zuvor stehen den Besuchern und Besucherinnen abwechslungsreiche Speisen zur Auswahl, welche durch regionale Partner vor Ort frisch zubereitet werden, sagt der Veranstalter.

100 Meter Graffitikunst

ANOY an der 100-Meter-Graffitiwand am Rapattack Festival 2022. Bild: Gian Gebhardt (Landenberg Sarnen, 29. 7 .2022)

Der Samstagnachmittag besteht neben den Auftritten der Newcomer aus Breakdance und Graffiti. Die Breakdance-Qualifikation für das Finale am Samstagabend wird jeweils hoch gefeiert, geht aus dem Pressebericht hervor. Auch die 100 Meter lange Graffitiwand sei bisher immer eines der Highlights gewesen. «Gesprayt wird während des gesamten Festivals. Interessierte können den zehn bis zwanzig Sprayern zuschauen und Fragen stellen», sagt Fabio Enz. Nebst diesem Programm bietet der Standort auf dem Landenberg über Sarnen Aussicht auf die Berge der Zentralschweiz. Ein Grossteil der 2000 bis 2500 Besucherinnen und Besucher war bisher aus der Zentralschweiz oder generell aus der Deutschschweiz. Über die Jahre seien immer mehr internationale Gäste gekommen. «Teilweise haben sie dann im Seefeld-Park Sarnen campiert, mit dem wir eine Kollaboration haben», weiss Fabio Enz.