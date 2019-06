Mutter (60) eifert ihrer Tochter im Sportrudern nach

(pd/mvr) Am Wochenende findet die 35. Internationale Sarner Ruderregatta statt. Nach Melderekorden der Schweizer Regatten in Lauerz, Schmerikon und Cham kann sich das OK in Sarnen unter Leitung von Präsidentin Dorothy Rosenberger auch auf ein hervorragendes Meldeergebnis freuen. Mit 1411 Booten richten die RuderclubsStansstad und Sarnen nicht nur die grösste Ruderregatta in der Schweiz, sondern in ganz Europa aus. Rekordverdächtig sind die Meldezahlen bei den Masterfrauen, wo am Sonntag (ab 13.45 Uhr) vier Achter oder acht Doppelvierer (16.10 Uhr) um den Sieg kämpfen werden. Das Mastersrudern beginnt mit der Altersklasse ab 27 Jahren.