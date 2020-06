Nach 13 Jahren im Obwaldner Kantonsrat: Seppi Hainbuchner tritt zurück Der Sozialdemokrat bleibt allerdings in der Politik: Er amtet weiterhin als Vizepräsident des Gemeinderats Engelberg. Seine Nachfolgerin im Kantonsrat ist derweil bekannt.

Seppi Hainbuchner. Bild: PD

(stp) Der langjährige Obwaldner Kantonsrat Seppi Hainbuchner politisiert bald nicht mehr im Parlament. Dies geht aus einer Mitteilung der SP Obwalden hervor. Hainbuchner hat seinen Rücktritt auf Ende dieses Monats und somit auf Ende der diesjährigen Amtszeit erklärt. Der Sozialdemokrat war während 13 Jahren Kantonsratsmitglied. Die Obwaldner Bevölkerung hat ihn letztmals vor zwei Jahren wiedergewählt.

Wie aus der Meldung weiter hervorgeht, hat sich Hainbuchner in vielen Bereichen engagiert. Als Finanzfachmann interessierten ihn vor allem finanz- und steuerpolitische Fragen. So wirkte er in verschiedenen Kommissionen mit, welche unter anderem den Finanzausgleich, die Evaluation des Steuergesetzes oder das Kantonsmarketing zum Thema hatten. Auch bei den Überprüfungen der Geschäftsberichte der Ewo und der OKB sowie bei diversen Zentralbahnprojekten war Hainbuchner mit an Bord.

Ganz aus der Politik zieht sich Hainbuchner allerdings nicht zurück. Gemäss Meldung amtet er nach wie vor als Vizepräsident des Gemeinderats Engelberg. Dort leitet er das Departement Finanzen und Sicherheit. Zudem ist er Präsident der Altersstiftung Erlen, bei welcher er sich zurzeit vor allem mit der Sanierung des Pflegeheims und dem Neubau von Alterswohnungen engagiert. Die Nachfolge im Kantonsrat tritt Karin Flühler-Gutzwiller an. Sie sitzt heute erstmals im Kantonsrat.