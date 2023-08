Nach Coronafall in Engelberg: Kanton Obwalden verschärft Regeln für Klubs Wegen eines Coronafalls in einem Engelberger Klub mussten rund 300 Personen in Quarantäne gehen. Das Contact-Tracing wurde arg strapaziert. Jetzt handelt der Kanton und will handschriftliche Kontaktlisten verbieten.

Patrick Csomor, Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts, sprach von einer dramatischen Situation: Ein Besucher des Engelberger Klubs Gletscherspalte wurde wenige Tage nach seinem Aufenthalt im Lokal positiv auf Corona getestet. Der Mann war in der Nacht auf den 6. September im Klub, die Meldung erfolgte erst verspätet. Ob er sich im Klub oder an einem anderen Ort angesteckt hat, war unklar. Noch schlimmer: Der Klub hat die Liste der Besucher nur handschriftlich geführt und die Angaben offensichtlich nicht auf ihre Richtigkeit überprüft. Viele Besucher hatten falsche Daten hinterlassen. So musste der Kantonsarzt handeln und in einer Allgemeinverfügung die Quarantäne für sämtliche 300 Besucher aus 14 verschiedenen Kantonen und aus dem Ausland verordnen.

Das soll sich nicht wiederholen. Das Gesundheitsamt reagiert auf den Vorfall und will Vorschriften für das Erfassen der Kontaktdaten erlassen. «Das wird darauf hinauslaufen, dass die Kontaktlisten künftig elektronisch geführt werden müssen», sagt Patrick Csomor. Dafür gebe es Smartphone-Apps, die in anderen Kantonen teilweise bereits seit mehreren Wochen im Einsatz seien und sich bewährt hätten.

Wer in Obwalden in eine Bar oder einen Klub will, soll sich künftig mit einer App registrieren. Dieses System kennen bereits andere Kantone, beispielsweise beim Zutritt ins Kino. Im Bild zu sehen ist das Arena Cinema in Zürich. Bild: Ennio Leanza/Ke

Das funktioniert so: Wer in einen Klub oder eine Bar will, muss seine Handynummer hinterlegen. Via App muss er bestätigen, dass die Angaben korrekt sind. Erst dann darf er den Klub betreten, die Daten werden automatisch gespeichert.

Klubs oder Besucher tragen Kosten für die App

«Dieses Vorgehen schafft Sicherheit für die Klubs und Bars und bedeutet für uns, dass wir die Kontakte besser zurückverfolgen können», sagt Csomor. Die Klubs oder die Besucher hätten für die App zwar allenfalls die Anschaffungskosten zu tragen. Dennoch sei es unter dem Strich einfacher, als wenn Mitarbeiter die Kontakte sämtlicher Besucher erfassen und manuell überprüfen müssten. Welche App genutzt werden soll, gibt der Kanton nicht vor. Wichtig ist aber, dass die Liste elektronisch geführt wird, damit sie bei einem Coronafall schnell und einfach an den Kanton übermittelt werden kann.

Dass Klubbesucher teils falsche Kontaktdaten hinterlassen, ist seit einem so genannten Superspreader-Fall im Juni im Kanton Zürich bekannt. Trotzdem hat der Kanton Obwalden diesem Thema bisher kaum Beachtung geschenkt. Man sei bisher nie mit einem solchen Problem konfrontiert gewesen. Csomor bestätigt:

«Wir haben den Klubs relativ viel Spielraum gelassen.»

Ob die Regierung früher handschriftliche Kontaktlisten hätte verbieten müssen, stellt er infrage. «Nach den Erfahrungen mit dem Klub in Engelberg merken wir, dass wir einen Schritt weiter gehen müssen. Dadurch steigt auch die Akzeptanz dieser Massnahme.»

112 Obwaldner sind betroffen - mit 80 hatte der Kanton Kontakt

Vom Coronafall im Engelberger Klub sind 112 Personen aus dem Kanton Obwalden betroffen. Sie alle mussten sich in Quarantäne begeben und dürfen ihr Haus – wenn sie keine Symptome zeigen – frühestens am Mittwoch wieder verlassen. Wegen der mangelhaften Kontaktliste des Klubs war es schwierig, alle aufzuspüren. Gemäss Csomor konnte der Kanton rund 80 der 112 Personen kontaktieren. Viele hätten sich selber gemeldet, nachdem der Kanton den Fall publik gemacht und die Quarantäne für sämtliche Klubbesucher verfügt hat. «Einige der Personen, die in der fraglichen Nacht im Klub waren, zeigten typische Symptome, sämtliche Tests sind aber negativ ausgefallen», zeigt sich Csomor erleichtert.

Der Mann, welcher den Engelberger Klub vor rund einer Woche besucht hatte, ist im Moment der einzige Coronafall im Kanton Obwalden. Ob Gäste aus anderen Kantonen positiv auf Corona getestet wurden, weiss das Obwaldner Gesundheitsamt nicht. Die Kantone informieren sich nicht gegenseitig über die Testergebnisse. Ist der Kanton Obwalden also noch einmal glimpflich davongekommen? «Es ist noch zu früh, um das beurteilen zu können», sagt Patrick Csomor. «Es gibt aber Anzeichen dafür, dass sich der Virus nicht unkontrolliert weiter ausgebreitet hat.»

Der Engelberger Klub Gletscherspalte ist seit dem Vorfall geschlossen – und wird vorerst auch nicht öffnen, wie Csomor sagt. «Die Betreiber müssen das Schutzkonzept überarbeiten. Wichtig ist, dass wir zukünftig nachvollziehen können, wer wann im Lokal ist.» Ob der Betreiber wegen des Vorfalls gebüsst oder angezeigt wird, ist noch nicht klar.