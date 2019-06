Nach dem längsten Tag kam in Sachseln die längste Bar Aus allen Himmelsrichtungen strömte das Festvolk am Samstag auf den Dorfplatz. 48 Bars lockten mit Speis und vor allem mit Trank. Robert Hess

Trotz regnerischem Wetter war der Besucherandrang gross. (Bild: Robert Hess, Sachseln, 22. Juni 2019)

Hunderte liessen sich nach dem längsten Tag des Jahres die «Längste Bar der Welt» nicht entgehen. Nicht alle waren jedoch vom Gebotenen begeistert. «Da wurde doch hier die längste Bar der Welt angekündigt und wir sehen nirgends eine weltmeisterlich lange, attraktive Bar, sondern nur einzelne Stände, Hüttli und Zelte», kritisierte ein Paar und blies nach einem kurzen Rundgang enttäuscht den Rückzug.

Ein Fest für Alt und Jung, Gross und Klein

Der Grossteil der Besucher genoss jedoch offensichtlich den Festbetrieb. «Mit dem gleichen Konzept wie bei den bisherigen Auflagen 2015 und 2017 in Sarnen veranstalten wir nun in Sachseln das grösste Klassentreffen, eine Party für Jung und Alt, Klein und Gross», sagte OK-Mitglied Florian Spichtig. «Die 48 Bars der Vereine, Gruppierungen und Unternehmen weisen zusammen eine stolze Länge von rund 250 Metern auf.»

Tatsächlich herrschte auf dem Dorfplatz, trotz mehr oder weniger Dauerregen, sehr gute Stimmung. Vielfältige Angebote an Speis und vor allem an Trank sorgten dafür, dass auch das Innenleben der Gäste bis 1 Uhr früh angefeuchtet blieb. Am frühen Abend trugen auch Familien mit Kindern viel zum bunten Bild und zur Fröhlichkeit bei.