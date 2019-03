Nackte Tatsachen und neue Fluglinie für Lungern Neun originelle Sujets sowie etliche Guggenmusigen griffen das Umzugs-Motto «Scheeni Feriä» auf. Mit viel Fantasie wurden die Nummern gestaltet. Birgit Scheidegger

Hahn im Korb, beziehungsweise im Pool. (Bild: Birgit Scheidegger, Lungern, 2. März 2019)

Junge Frauen in schriller Kleidung und kunterbunten Haaren, aber auch seriöse kleine Männer in Uniformen bevölkerten am Samstagnachmittag die Hauptstrasse in Lungern. Das Motto Ferien wurde wörtlich genommen. Überall wurden Koffer geschleppt, der Bauer gab seine Arbeit an Roboter ab und sogar Dornröschen zeigte einen kurzen Blick auf ihre 100 Jahre Traumferien. Und wer ein richtiger Fasnächtler ist, der ist bereits im zarten Alter von vier Monaten mit dabei. Oder wie Emily mit acht Monaten, dick eingemummt und mit farbenfrohen Kopfhörern geschützt.

Die Gruppe Flammäkicker aus Giswil mit rund 30 Personen hatten eine riesige Registerkasse gebastelt und hatten genau wie ihre Vorbilder – die Migros Wichtel – einen goldenen Helm mit Lampe auf dem Kopf. Ganz anders der einheimische Krabbeltreff, der kleine Papp-Flugzeuge gebastelt hatte und mit der neuen Fluglinie «Lungrair» unterwegs war.

Kleiner Umzug mit viel Fantasie

Originell zeigten sich drei junge Männer, die auf Toiletten mit Rollen durch die Menge fuhren und ab und zu einen Po-Blitzer – absolut jugendfrei mit Strumpfhosen – zeigten. Die wohl grösste Gruppe war das Muki-Turnen mit 36 kleinen und grossen Fasnächtlern. Sie hatten sich in allerlei Figuren wie Piraten oder Zwerge verwandelt und trugen nicht Koffer, sondern Schatzkisten.

Die «Gibelguuger Lungrä» eröffneten den Fasnachtsumzug. Hahn im Korb, beziehungsweise im Pool. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Kleine und grosse Seeräuber. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Nackte «Popos» bekamen die Fasnachtsbesucher bei diesem Sujet gezeigt. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Hat der Landwirt Ferien, lösen ihn die Roboter ab. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Die Sarner Guggemusig Rätschbäsa haute ordentlich auf die Pauke. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Keine Röschti, sondern Asia-Kost. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Endlich in Lungern. Freude bei den «Asiatinnen». (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Strandgefühl im kühlen Lungern. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Die Fasnachtsgruppe Flammäkicker aus Giswil. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Dornröschen unterbrach seine «100 Jahre Traumferien» und schaute in Lungern vorbei. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) Der Schnee wurde fleissig auf die Strasse geschaufelt. (Bild: Birgit Scheidegger, 2. März 2019) 12 Bilder Fantasievoller Umzug in Lungern

Doch was wären richtige Ferien ohne Pool und Gummiboot. Hoch auf dem Wagen sassen zwei Frauen und ein Mann mit Skimütze und Hawaiigirlanden. Sogar Asiaten hatten den Weg via Zentralbahn nach Lungern gefunden und waren eifrig am Fotografieren. Und für alle, die lieber im Winter Ferien machen, fuhr ein Schneetransporter und schaufelte Schnee auf die Strasse. Hinter ihm war auf einem Traktor ein Sessellift, mit zwei Skifahrern besetzt, montiert. Zwischen der Ferienidylle marschierten verschiedene Guggenmusigen, die mit viel Getöse und Paukenschlägen für eine ausgelassene Stimmung sorgten.

Zwar ist der Lungerer Fasnachtsumzug klein, doch wird Fantasie grossgeschrieben. Mit vielen Ideen und Eigenarbeit werden die Wagen und Kostüme hergestellt, um möglichst passend zum Motto aufzutreten.