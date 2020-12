Nächtlicher Brand in einer Wohnung in Alpnach – keine Verletzten In der Nacht auf Freitag brach in einer Alpnacher Wohnung ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist aber beträchtlich.

(lil) Am frühen Freitagmorgen um 4.10 Uhr traf bei der Kantonspolizei Obwalden die Meldung ein, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Alpnach brenne. Dies teilt die Polizei am Freitagabend mit. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr Alpnach und der Stützpunktfeuerwehr Sarnen brachten den Brand rasch unter Kontrolle.

Das Mehrfamilienhaus musste gemäss Kapo Obwalden evakuiert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte diese selbständig verlassen und wurde zur Kontrolle in Spitalpflege gebracht werden. Ansonsten hat sich niemand verletzt. Der Sachschaden an der betroffenen Wohnung und deren Umfeld ist jedoch beträchtlich.

Die Wohnung ist zerstört. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Möglicherweise ist die Brandursache, wie die Polizei weiter schreibt, auf eine brennende Kerze oder einen Adventskranz zurückzuführen. Dieser Umstand ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Obwalden.

