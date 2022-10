Namen & Notizen Firstwine eröffnet Wein- und Lifestyle-Boutique neu Neben Weinen gibt es in der Boutique in Hergiswil Olivenöl, Gewürze und weitere Leckereien zu kaufen. Ein Highlight ist das Firstwine-Walk-in.

«The Power Of Nature»: Mit diesem Slogan wirbt Finewine. Nun kommt es zur Neueröffnung der Wein- und Lifestyle-Boutique in Hergiswil. «Unser Fokus liegt nach wie vor auf aussergewöhnlichen Weinen von höchster Qualität und genau das macht uns zum qualitativ führenden Anbieter im Land», heisst es in einer Medienmitteilung. Das Portfolio von Finewine umfasst ausgewählte Produzenten aus Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, den USA, Deutschland und selbstverständlich aus der Schweiz, wo Finewine mit Cormano Vini aus dem Tessin (Morbio Inferiore) ein innovatives und exklusives Joint Venture erschaffen hat.

Firstwine bietet eine grosse Auswahl in Hergiswil. PD

Passend dazu findet man in der neuen Boutique die edelsten Olivenöle, Gewürze, Balsamico und viele andere Leckereien aus kleinen Manufakturen. Neu gibt es auch alle Weine von Vignobles Silvio Denz (VSD) und exklusive Produkte der renommierten Glasmanufaktur Lalique aus dem Elsass. «Unsere Boutique besticht durch ihr klares Design und begeistert mit einem von uns einzigartigen konstruierten Weinregal.»

Die Antwort auf die höchsten Ansprüche in Sachen Weinlagerung und Weinpräsentation für die ganz edlen Schätze hat Firstwine mit dem voll klimatisierten Firstwine-Walk-in geschaffen. Die Räumlichkeiten eignen sich hervorragend für kleinere und mittlere geführte Tastings, Events und Fachschulungen. Für den individuellen Weinliebhaber stehen permanent zwei Enomaten mit total 16 Weinen zum Tasting bereit.