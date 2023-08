Nationaler Wandertag Engelberg präsentiert sich als Wanderdestination Am 2. September findet in Engelberg der 15. Nationale Wandertag statt. Neben drei geführten Wanderungen unterschiedlichen Schweregrades steht auch ein grosszügiges Unterhaltungsprogramm samt Festwirtschaft auf dem Programm.

Von gemütlich bis hochalpin: Im Rahmen des 15. Nationalen Wandertages der «Schweizer Familie» lädt die Destination Engelberg am Samstag, 2. September, zum Wandern und anschliessender Festivität ein. Die «Schweizer Familie» lockt Jahr für Jahr mehrere Tausend Besucher an ihren beliebten Wanderanlass, der stets in einer anderen Region durchgeführt wird. «Es war nur eine Frage der Zeit, bis man auf das Wandereldorado Engelberg aufmerksam geworden ist», sagt André Wolfensberger. Der Marketingleiter der Engelberg Titlis Tourismus (ETT) AG betont, dass Engelberg die perfekte Ausgangsstätte für Wanderungen sei, schliesslich biete man mit einem 500 Kilometer langen Wegnetz und unterschiedlichen Schweregraden, für alle eine passende Route. Dabei muss es nicht immer steil hinaufgehen. «Schön ist», führt Wolfensberger aus, «dass man bei uns auch im alpinen Gelände horizontal wandern kann, etwa auf Trübsee, der Gerschnialp oder auf dem Talboden.»

Die mittlere von drei Wanderungen führt am Nationalen Wandertag in Engelberg durch die Aa-Schlucht. Bild: zvg/Engelberg-Titlis Tourismus

Die perfekte Ausgangslage für den Nationalen Wandertag, an dem drei Wanderungen unterschiedlichen Schweregrades zur Auswahl stehen: Familien mit Kinderwagen geniessen auf der leichten Wanderung an der Engelberger Aa entlang einen gemütlichen Ausflug, während die mittlere für bewegungsfreudige Kinder viel Spass und Abenteuer bringt und versteckte Flecken von Engelberg entdeckt werden können. Gute Schuhausrüstung und Trittsicherheit braucht es schliesslich entlang des spektakulären Höhentrails. Rund vier Stunden dauert die Wanderung für geübte Wanderer. Je nach dem für welche Wanderung man sich entscheidet, werden Fabienne Louves, Kurt Aeschbacher und Sandra Boner mitlaufen.

Kurpark wird zur Festmeile und Startpunkt

Dreh- und Angelpunkt des Events ist der Kurpark, von wo sämtliche drei Wanderungen starten und wo ab 8 Uhr ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm feilgeboten wird. «Dieser Anlass wird das ganze Dorf beleben und wie für Engelberg üblich, werden auch viele Vereine an der Organisation beteiligt sein», erklärt Wolfensberger. Die Tourismusorganisation agierte in Zusammenarbeit mit der «Schweizer Familie» als Organisatorin vor Ort und konnte das Rahmenprogramm mitgestalten. Während tagsüber mit Fredy Wallimann gejodelt werden kann, sorgen Sina und Kunz abends für musikalische Stimmung. Für Kinder gibt es zudem ein spezielles Unterhaltungsprogramm und viele Attraktionen.

Abgesehen vom Konzert von Kunz sind sämtliche Unterhaltungsangebote und Wanderungen gratis. «Ein solcher Anlass ist natürlich eine grosse Chance, Engelberg als Wanderdestination bekannt zu machen und Leute, die Engelberg nun das erste Mal besuchen, auf die vielfältigen Möglichkeiten aufmerksam zu machen», hebt Wolfensberger die Chancen für Engelberg hervor. Er schätzt aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren, dass der 15. Nationale Wandertag bis zu 4000 Personen aus der ganzen Schweiz anziehen wird.