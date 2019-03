Naturgefahr sorgt in Alpnach für Spannung Am Wochenende hat das Theater Alpnach erfolgreich Premiere gefeiert. «D’Wätterflueh» ist ein dramatisches Stück mit spannenden Szenen über Schicksal und Lebensmut. Marion Wannemacher

Krisensitzung im Haus des Grossrats. Von links: Silvan Pfammatter als Dorfschmied, Jo Ziegler als Gemeinderat, Benjamin Gerig als Arnaldo Pellegrini und Oskar Langensand als Peter Kilchenmann. (Bild: Marion Wannemacher (Alpnach 23. März 2019))

1899 schrieb Ludwig Ganghofer den Roman «Der laufende Berg». Paul Hartmann machte daraus eine Bühnenfassung auf Mundart, die das Theater Alpnach bereits vor 25 Jahren aufführte. «Das Stück ist aktueller denn je», findet Regisseur André Mathis, der es auch damals inszenierte. In der Tat: Erdrutsche, Vorurteile und politisches Unvermögen gibt es auch heute noch.

Viel hat Mathis nach eigenen Angaben an der Bühnenfassung verändert. «Das Stück ist dadurch dem Roman wieder näher, so auch der Schluss», sagt der Regisseur, der heuer sein 40-Jahr-Bühnenjubiläum feiert und bereits seine 32. Theaterproduktion inszeniert hat. Er spielt eine kleine Nebenrolle im Stück.

Naturkatastrophe macht vor oberen Schichten nicht halt

Im ersten Akt findet sich der Zuschauer zwischen Dorfbeiz und Schmiede wieder. Doch die Idylle trügt. Der Dorfberg, die Wätterflueh, ist in Bewegung. Mehrere Berghöfe sind in Gefahr. Für Bauer Gottfried Gfeller (Edi Wallimann) kommt es nicht in Frage, sein Heimet im Stich zu lassen. Damit widersetzt er sich der Kommission. Diese hat das eigentliche Problem im auslaufenden Bergsee erkannt, der die Wätterflueh ins Rutschen gebracht hat. Die drohende Naturkatastrophe betrifft auch die oberen Gesellschaftsschichten. Bauer und Grossrat Peter Kilchenmann, der «Hirschmatter» (Oskar Langensand), kann seinen Bergwald nur weit unter Wert verkaufen.

Verzweifelt versucht Michael, der Sohn vom Gfeller (Marco Pfammatter), dem Berg zu trotzen. Er hat seinen Glauben in der Fremde verloren, ist daran ein Stück weit zerbrochen. Seine Schlussfolgerung für sein Leben daraus lautet: «Nur du selbst kannst dir helfen.» Seinen Eltern dagegen gibt der Glaube Halt.

Ganz anders sieht es beim Hirschmatter aus. Dessen Devise lautet offensichtlich «mehr scheinen als sein», was er so auch seinem Bub Sämeli (Fabian Wallimann) weitergibt. Hirschmatters rechtschaffene Frau Agnes (Tanja Küchler) liegt ihm offensichtlich nicht am Herzen, dafür gibt er lieber den grossspurigen Lebemann und Grossrat. Eine Schlüsselrolle spielt der italienische Händler Arnaldo Pellegrini (Benjamin Gerig). Dieser ist zwar ein bisschen schlitzohrig, hat aber das Herz auf dem rechten Fleck. Kredite vergibt er an jene, die es verdienen, wie an den Dorfschmied Karl (Silvan Pfammatter). Nach Abwegen hat dieser sich im Leben gefunden, setzt auf Fleiss und Korrektheit.

Dem bis über beide Ohren verschuldeten Hirschmatter dagegen will der Italiener nur aus Sympathie zur Frau des Grossrats helfen. Pellegrinis Bedingungen zur Kreditvergabe könnten dem Grossrat zu einem ordentlichen Leben verhelfen: Dieser solle weniger ausgehen, mit dem Spielen aufhören und sich mehr um Familie und Hof kümmern. Doch wer ist ein Hirschmatter, dass er sich etwas vorschreiben lässt?

Mehrere Schauspieler feiern Jubiläum

Die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung, die Spannung im Stück baut sich zum dritten Akt auf. Das ist auch im Publikum deutlich zu spüren. Ein glückliches Ende gibt es nicht für alle, so viel sei verraten.

«Es ist das Stück wie vor 25 Jahren und trotzdem nicht das gleiche», konstatiert André Mathis. Damals sei «D’Wätterflueh» ein grosser Erfolg gewesen. Und auch heuer können sich Spieler und Produktion freuen, sie haben abgeliefert: drei traditionelle Bühnenbilder des Teams rund um Franz Bättig von Dorfplatz, Heimet und grossrätlicher Stube, eine stimmige Inszenierung mit soliden schauspielerischen Leistungen. Hier sei vor allem Oskar Langensand gelobt.

Wie schön, dass es zudem so viele Bühnenjubiläen zu feiern gibt: Beni Gerig 20 Jahre, Katja Gerig 10 Jahre und Silvia Mathis gar 40 Jahre, die ihr Talent bereits etwa als rustikale Magd oder schwatzhafte Tante unter Beweis gestellt hat und seit vergangenem Jahr Präsidentin ist.

Das Alpnacher Theater spielt noch bis 13. April, die Spieldaten finden Sie hier