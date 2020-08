Neue Co-Leitung bei Zeitgut Obwalden Erika Amstutz und Monika Blättler übernehmen die Co-Leitung von Zeitgut Obwalden. Die beiden setzen sich für freiwillige Nachbarschaftshilfe in der Region ein.

(stp) Die Geschäftsstelle von Zeitgut Obwalden hat eine neue Führung. Die Verantwortlichen haben sich gemäss Mitteilung für eine Co-Leitung entschieden. So wird Erika Amstutz Verantwortliche für Koordination und Beratung der Genossenschafter. Die Leitung in der Administration übernimmt Mélanie Blättler. Die Organisation Zeitgut fördert die Nachbarschaftshilfe und fördert die Freiwilligenarbeit in der Region.

Blättler ist in Lungern wohnhaft und hat zwei Töchter. Ihre Ausbildung absolvierte sie gemäss Mitteilung bei der Post. Anschliessend habe sie sich in verschiedenen Bereichen weitergebildet. Während mehrerer Jahre leitete sie ehrenamtlich die Ludothek Lungern. In der Freizeit liest sie gerne Bücher, spielt Brettspiele, ist kreativ tätig und gerne mit ihrer Familie unterwegs.

Erika Amstutz lebt seit rund 30 Jahren in Stansstad. Die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern ist verheiratet und hat lange im Gastgewerbe gearbeitet – etwa als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Sie hat zudem lange mit Behinderten zusammengearbeitet und hat hierin viele Weiterbildungen absolviert, wie beispielsweise einen Kurs für Behindertenbetreuung. Seit fünf Jahren ist sie bereits bei Zeitgut tätig und hat unter anderem ein Certificate of Advanced Studies CAS in Freiwilligenmanagement an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten gemacht. Amstutz ist viel in der Natur unterwegs und treibt gerne Sport.