Neuer Förderverein «Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss» hat bereits über 500 Mitglieder Die allererste Mitgliederversammlung des Anfang Jahr gegründeten Fördervereins hat am Dienstag in Sachseln stattgefunden.

Gespannt lauschten die Anwesenden Mitglieder des neuen Fördervereins den Ausführungen während des ersten Treffens. Ursprünglich hätte diese erste Mitgliederversammlung schon im Mai stattfinden sollen. Bild: PD

Präsident Franz Enderli begrüsste die rund 50 Teilnehmenden im Pfarreisaal Sachseln, darunter auch Mitglieder aus dem Tessin, der Romandie und Deutschland. Seit der Vereinsgründung traten bereits erfreulich viele Personen dem Verein bei: Über 500 wie die Geschäftsführerin des Vereins Doris Hellmüller in einer Mitteilung an die Medien schreibt. Enderli warf einen Blick auf die ersten Monate des jungen Vereins, der in Ergänzung zu den Aufgaben der Bruder-Klausen-Stiftung für die operativen Aufgaben rund um die Wallfahrt und die Wertschätzung von Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss verantwortlich ist. Eines der ersten Geschäfte des Vorstands war die Vereinbarung mit der Kapellenstiftung Flüeli-Ranft über die Betreuung von Geburts- und Wohnhaus im Flüeli. Die Hausbetreuenden sind seit April beim Förderverein angestellt.

Vorstandsmitglied Michael Dietliker, bis 2013 reformierter Pfarrer in Stansstad, heute Pfarrer in Bad Zurzach, berichtete über seine grosse Passion, die Erkundungen zur europäischen Verehrung von Bruder Klaus und Dorothee. Seit Jahren besucht er Kirchen und Kapellen in der Schweiz und im nahen Ausland. Er erzählte von berührenden Begegnungen und Gesprächen. Hautnah erfährt er auf seinen Exkursionen, wie Niklaus und Dorothee über die Landes- und Religionsgrenzen hinaus verbindend ausstrahlen. Zum statutarischen Geschäft dieser ersten Vereinsversammlung gehörten die Genehmigung des ersten Budgets sowie die Festsetzung der Einzel- und Kollektivmitgliederbeiträge für die Jahre 2020/21.

Morgen feiert Obwalden «seinen» Bruder Klaus

Veranstaltungen am Bruder-Klausen-Tag sind unter www.bruderklaus.com/news aufgeschaltet. Um 17 Uhr findet der Feiertagsausklang mit Alphornbläsern in Flüeli-Ranft statt, organisiert durch den Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss.