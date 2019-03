Neuer Leiter für Obwaldner Standortförderung Martha Bächler gibt per Anfang April die Geschäftsführung der Standort-Promotion Obwalden an ihren bisherigen Stellvertreter Felix Fischbacher ab.

Felix Fischbacher. (Bild: PD)

(pd/fhe) Dies teilt der Verein, der Unternehmen und Privatpersonen bei der Ansiedlung in Obwalden unterstützt, in einem Schreiben an seine Mitglieder mit. Martha Bächler, die die Leitung der Standort-Promotion 2010 übernahm, werde in einem reduzierten Pensum weiter für sie tätig sein.