Neues Gesundheitsgesetz «Irreparabler Schaden»: Spital-Unterstützer zweifeln daran, ob Regierung für Obwalden «bestmögliche Gesundheitsversorgung vor Ort erhalten will» Der Verein Freundeskreis Kantonsspital Obwalden lehnt die Streichung des Minimalangebots im geplanten neuen Gesundheitsgesetz ab.

(lur)

Der Verein Freundeskreis Kantonsspital Obwalden ist besorgt über das Vorgehen des Regierungsrates im Zusammenhang mit der Zukunft des Obwaldner Kantonsspitals, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. «Es schwindet das Vertrauen, dass der Regierungsrat für Obwalden die bestmögliche Gesundheitsversorgung vor Ort erhalten will.» Es bestehe die Sorge, dass über «Hintertüren wie finanzielles Ausbluten, Verunsicherung der Patienten und Mitarbeitenden oder sukzessiven Leistungsabbau» ein «irreparabler Schaden» entstehe.

Eingang zum Kantonsspital Obwalden in Sarnen.

Bild: Manuela Jans-Koch (21. Januar 2021)

Der Grund zur Sorge liegt im Projekt Versorgungsstrategie, das der Regierungsrat im Sommer 2019 lancierte. «Erste richtungsweisende Varianten wurden in die Vernehmlassung gegeben, welche aber mangels konkreter Inhalte nicht wirklich beurteilt werden konnten. Offenbar wurden aber trotzdem Gespräche und Abklärungen mit möglichen Partnern geführt.» Die Resultate davon seien jedoch nicht kommuniziert worden.

Streichung des Minimalangebots «nicht zwingend»

«Mitten in diese laufende, noch völlig offene Versorgungsstrategie startete der Regierungsrat eine Änderung des Gesundheitsgesetzes.» Nebst zahlreichen bundesrechtlichen Anpassungen sei dabei auch die Streichung der Minimalausstattung des Leistungsangebots am Kantonsspital vorgesehen. Die entsprechende Bestimmung, Artikel 22, sei jedoch die Grundlage für den Erhalt des Spitals, so der Verein. «Die Obwaldner Stimmbürger haben mit der Definition des Minimalangebots klar zum Ausdruck gebracht, was sie unter einem Grundversorgungsspital verstehen.»

Der Verein fordert den Regierungsrat daher auf, für eine positive Entwicklung des Kantonsspitals als Grundversorger für die Obwaldner Bevölkerung zu sorgen. Für die Weiterführung der Versorgungsstrategie sei die Streichung des Minimalangebots (Artikel 22) zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend. Es soll darauf verzichtet werden. «Mit einer aktiven und bürgernahen Kommunikation der Versorgungsstrategie wäre ein erster Schritt getan», heisst es weiter. Der Verein sei überzeugt, dass eine Mehrheit der Obwaldner ein Grundversorgungsangebot im Kanton wünsche und bereit sei, entsprechende Kosten zu tragen. «In der aktuellen Krise sieht man, wie wichtig es ist, genügend Spitäler, Betten und Gesundheitspersonal zu haben. Auch wenn das etwas kostet.»

Derzeit befindet sich das neue Gesundheitsgesetz in der Vernehmlassung. Der Kantonsrat wird voraussichtlich diesen Sommer darüber befinden. Ob das Referendum ergriffen wird, ist derzeit noch offen.