Neues GL-Mitglied und Rochade

bei der Obwaldner Kantonalbank Thomas Gasser komplettiert ab 1. Oktober die Geschäftsleitung der Obwaldner Kantonalbank: Er wird das Segment Privat- und Firmenkunden leiten. Seine Nachfolge als Leiter Filialen tritt am 1. November Peter Wälti an.

Thomas Gasser Bild: PD

(sez) Der Bankrat hat in einem Auswahlverfahren Thomas Gasser in die OKB-Geschäftsleitung gewählt. Der Obwaldner ist seit 22 Jahren für die Bank tätig. Seine berufliche Karriere startete er mit der Lehre bei der OKB, wie diese in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt. Es folgten eidgenössische Ausbildungen zum Bankfachmann und Finanzplaner. Erste Führungserfahrungen sammelte er bei einem mehrjährigen Abstecher zu einem Partnerinstitut. Seit 2013 leitet Thomas Gasser bei der OKB das Marktgebiet Sarneraatal. Dieses umfasst die Filialen der Gemeinden Alpnach, Giswil, Kerns, Lungern und Sachseln. Angesprochen auf seine Wahl in die Geschäftsleitung, sagt der 45-Jährige: «Ich freue mich auf mein neues, vielseitiges Tätigkeitsgebiet. Bei meiner Arbeit werde ich weiterhin grossen Wert darauflegen, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen und gemeinsam mit ihnen optimale Lösungen zu erarbeiten.» Thomas Gasser ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Sarnen.

Obwaldner folgt auf Obwaldner

Peter Wälti Bild: PD

Der Nachfolger von Thomas Gasser heisst Peter Wälti. Er ist in Giswil aufgewachsen und wohnt in Hergiswil. Der 36-Jährige verfügt über langjährige Führungs- und Beratungserfahrung im Privat- und Firmenkundenbereich. Er wird ab 1.11.2020 als Leiter Filialen für die OKB tätig sein. In dieser Funktion unterliegen neu alle acht Filialen seiner Verantwortung, auch die beiden Filialen in der Gemeinde Sarnen und diejenige in Engelberg.