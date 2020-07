Neues Spielparadies auf der Frutt Der neue Spielplatz auf der Melchsee-Frutt ist eröffnet. Der Bau kostete mehr als 300'000 Franken.

Der Spielplatz «Uf dr Wildi» soll ein Treffpunkt für Familien und Touristen auf der Melchsee-Frutt sein. Bild: PD

(mah) Im Naherholungsgebiet Melchsee-Frutt will die Gemeinde Kerns einen Treffpunkt für Familien schaffen: Pünktlich zum Beginn der Sommerferien wurde der neue Spielplatz «Uf dr Wildi» eröffnet. «Es freut mich, dass die Gemeinde Kerns mit der Eröffnung des neuen Spielplatzes auf der Melchsee-Frutt ein Zeichen für die Zukunft setzen kann», sagt Gemeindepräsident Beat von Deschwanden. In einer schlichten Feier wurde der Spielplatz am Freitag eröffnet.

Josef und Daniela Peter von der IRIS-Spielwelten GmbH hätten im Auftrag der Einwohnergemeinde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Duka Gartenbau AG und den Sportbahnen Melchsee-Frutt realisiert, so die Mitteilung der Gemeinde. Im Zusammenhang mit dem neuen Spielplatz auf der Melchsee-Frutt hat das Kernser Stimmvolk im Frühling 2019 einem entsprechenden Bruttokredit im Umfang von 322'000 Franken zugestimmt. Dank Beiträgen der Alpgenossenschaft ausserhalb der steinernen Brücke, den Sportbahnen Melchsee-Frutt, Obwalden Tourismus und NRP-Geldern verbleiben für die Gemeinde voraussichtlich Nettokosten von rund 220'000 Franken.

Alphütten, Höhlen und ein «Chäslispiel»

Der Name des Spielplatz «uf dr Wildi» nimmt Bezug auf die Melchsee-Frutt, welche von den Einheimischen Wildi genannt wird. Im Spielplatz ist die Wildi durch zahlreiche Elemente wie Alphütten, einem Bähnli, einem Höhlensystem und dem Chäslispiel erkennbar. Gemeindepräsident Beat von Deschwanden sagt bei der Eröffnung: «Die Gemeinde Kerns übernimmt mit der Realisierung des Spielplatzes die Verantwortung in Bezug auf die kurörtlichen Infrastrukturen.» Die Obwaldner Tourismusgesetzgebung sieht vor, dass sich die Gemeinden auf die Bereitstellung von kurörtlichen Infrastrukturen konzentrieren.