Neuheit Alpnacher Forschung stellt künstliche Intelligenz her, die Maschinen mit Fledermausohren überwachen Das CSEM hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Schäden an Produktionsmaschinen frühzeitig erkennen soll. Nun ist sie bereit, eingesetzt zu werden.

Er nennt das Labor den Europa-Park für Ingenieure. Mario Russi ist Senior Engineer Robotik & Künstliche Intelligenz am CSEM in Alpnach. Begeistert zeigt Mario Russi vergangene Projekte des Teams, wie die weltweit erste Maschine zur Herstellung personalisierter menschlicher Hautgewebe-Therapie. Doch heute geht es um die die neuste Errungenschaft des Labors, die Mario Russi nach zwei Jahren Arbeit stolz präsentiert.

Mario Russi vor der Musteranlage am CSEM in Alpnach. Bild: PD

Über das CSEM Das CSEM ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, die Technologien in die Industrie transferiert. Rund 550 Personen arbeiten an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Das CSEM wird unter anderem von den Zentralschweizer Kantonen unterstützt.

Das CSEM hat ein System zur Überwachung und Vorhersage von Ausfällen von Produktionsmaschinen entwickelt. Dabei sollen beispielsweise Druckleckagen, ungewöhnliche Reibung, Hitze oder Vibrationen erkannt werden. All das kann auf Mängel hinweisen. Wenn diese nicht rechtzeitig erkannt werden, können sie zu erheblichen Störungen des Betriebs führen. Und genau dazu ist das neu entwickelte System da: um die Mängel frühzeitig zu erkennen, ohne gleich die gesamten Anlagen überprüfen oder stilllegen zu müssen. Sollte etwas nicht stimmen, erfolgt ein Alarm.

Geräusche enthalten viel Informationen

Herzstück des Systems ist ein Mikrofon, das bis zu 150 Kilohertz aufnehmen kann. Damit «hört» es weitaus mehr als der Mensch, der bis etwa 20 Kilohertz wahrnimmt. Solche Mikrofon-Sensoren werden sonst dazu verwendet, die Umgebung von Windkraftanlagen abzuhören. Sie nehmen die Ultraschallsignale von Fledermäusen wahr. Wenn sich die Tiere der Anlage nähern, werden Audioaufnahmen ausgelöst, welche die Windräder abschalten. Allein diesem Mikrofon gelingt es, rund 80 Prozent aller Störungen bei Produktionsmaschinen zu erkennen.

«Geräusche enthalten eine grosse Menge an Informationen», sagt Mario Russi. «Ein Automechaniker hört den Motorgeräuschen an, in welchem Zustand ein Auto ist. Genauso funktioniert das Mikrofon. Es kann uns selbst über Kamerafehlfunktionen Aufschluss geben.» Die Mikrofonmethode sei eine ideale Ergänzung, sehr einfach einzurichten und könne zusätzlich mit anderen Sensoren eingesetzt werden. In Zukunft könnten mehrere Mikrofone eingesetzt werden, um einen 3D-Klang zu erhalten.

«Uns war es wichtig, mit lokalen Firmen zusammenzuarbeiten», sagt Mario Russi. Dies sind Aurovis (Alpnach), KNF Flodos (Sursee), Maxon (Sachseln) und Schurter (Luzern). Die Betriebe stellten verschiedene Module wie Roboterarm, Förderband, Pumpen, Motoren und Steuerung zur Verfügung. Die Software hat CSEM selbst entwickelt. Was solch ein System kosten wird, kommt auf den spezifischen Einsatz an. Mario Russi rechnet aber damit, dass im Anlagenbetrieb erhebliche Einsparpotenziale durch eine clevere Überwachung erzielt werden können.

Die Software gibt die gesammelten Daten aus. Bild: PD

Die künstliche Intelligenz ersetzt den langjährigen Mitarbeiter

Damit das System überhaupt angewendet werden kann, braucht es Daten. Es muss wissen, wie die zu überwachende Anlage tönt, wenn sie normal arbeitet. Diese Daten stammen von vorhandenen Messsystemen wie Kameras, Steuerungen, Temperatur- und Drucksensoren. «Um die Daten zu sammeln, reichen ein paar Stunden, während die Maschine einwandfrei läuft», sagt Mario Russi. Jedoch gilt: «Je länger die Maschine produziert und je mehr Daten man hat, desto besser funktioniert das ganze System.»

Was sonst ein langjähriger Mitarbeiter erkennt, soll nun also die künstliche Intelligenz übernehmen. «Heutzutage wird es immer seltener, dass Leute über Jahrzehnte in einem Betrieb arbeiten und somit die gesamten Anlagen in- und auswendig kennen», sagt Mario Russi. Umso wichtiger also, dass bemerkt wird, wenn eine Anlage nicht rund läuft. So können Folgeschäden verhindert werden.

So sieht die Maschine mit Fledermausohren aus. Bild: PD

Mario Russis Team hat im CSEM als Musteranlage eine vollautomatische «Pick-and-Place Robotikplattform» errichtet. Ein Roboterarm greift sich ein Produktionsteil, bearbeitet es und schickt es danach auf das Laufband. An der Maschine wurden die Algorithmen kontinuierlich weiter verbessert. Dank ihr ist die Software nun präzise und automatisch, bereit zum Einsatz an realen Systemen. Denn dies ist der nächste Schritt.