Nid-/Obwalden 99 Prozent der Jugendlichen haben nach dem Schulabgang in Nidwalden und Obwalden eine Anschlusslösung Insgesamt 820 Schülerinnen und Schüler aus den Kantonen Nidwalden und Obwalden haben im Juli die obligatorische Schulzeit beendet. Die meisten von ihnen starten im August mit einer Berufslehre, wobei die kaufmännische Ausbildung weiterhin sehr beliebt ist.

Für 412 Jugendliche in Nidwalden und 408 Jugendliche in Obwalden ist im Juli die obligatorische Schulzeit zu Ende gegangen. Davon haben 410 in Nidwalden und 406 in Obwalden, das entspricht jeweils 99,5 Prozent, eine Anschlusslösung gefunden. Das ergibt die Schulenderhebung, die jährlich von der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden und der Berufs- und Studienberatung Nidwalden durchgeführt wird. «Die Zahlen sind auch in diesem Jahr erfreulich», schreiben die beiden Kantone in einer gemeinsamen Mitteilung.

90 Prozent der Schulübertritte erfolgen in eines der kantonalen Gymnasien. Bild: Matthias Piazza (Stans, 21. 4. 2023)

Etwa zwei Drittel aller Schulabgängerinnen und Schulabgänger starten laut Mitteilung eine zwei-, drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung. Mehrheitlich absolvieren laut Mitteilung sowohl die Nidwaldner (67 Prozent) als auch die Obwaldner (77 Prozent) Jugendlichen eine Berufslehre in Betrieben im eigenen Kanton. Die weiteren Lehrbetriebe verteilen sich vor allem auf Nachbarkantone.

In Obwalden beginnen die Jugendlichen in 65 verschiedenen Berufen mit einer Ausbildung, in Nidwalden in 66 Berufen. Die Vielfalt der gewählten Ausbildungen sei bei den jungen Frauen weiterhin weniger ausgeprägt als bei den jungen Männern: Die Schulabgängerinnen entschieden sich in Nidwalden für 38 und in Obwalden für 36 verschiedene Berufe. Die Nidwaldner entschieden sich für 48 und die Obwaldner für 46 Berufe.

Das KV steht immer noch zuoberst

Am meisten Lehrverträge wurden laut Mitteilung nach wie vor als Kaufmann und Kauffrau abgeschlossen: 81 Jugendliche (Vorjahr: 69), davon rund zwei Drittel Frauen, beginnen mit der «neuen KV-Lehre». Weiter stehen die Gesundheits- und Detailhandelsberufe sowie verschiedene handwerkliche Berufe weit oben. In Obwalden beginnen je sieben Schreinerinnen und Schreiner die Ausbildung, in Nidwalden je vier Landwirtinnen und Landwirte. «Auffallend ist, dass bei insgesamt 20 Lehrverträgen in der Informatik eine einzige junge Frau diese Ausbildung beginnt», heisst es in der Mitteilung weiter. Hingegen würden in Nidwalden ausschliesslich Frauen eine Lehre als Mediamatikerin starten, in Obwalden sind es Männer.

«Einige Jugendliche beginnen im August mit selten gewählten und eher wenig bekannten Berufen», schreiben die Kantone. In Nidwalden sind das beispielsweise der Architekturmodellbauer, der Kältesystemmonteur, die Elektroplanerin oder der Carrosserielackierer. In Obwalden sind es eine Physiklaborantin, eine Medientechnologin, ein Entwickler digitales Business und ein Spengler.

In Obwalden werden 19 Prozent der Jugendlichen eine weiterführende Schule besuchen, in Nidwalden 23 Prozent. Der grösste Anteil dieser Übertritte entfällt mit rund 90 Prozent auf die kantonalen Gymnasien.

11 Prozent der Obwaldner und 9 Prozent der Nidwaldner Jugendlichen absolvieren nach der obligatorischen Schulzeit ein Zwischenjahr. Davon besuchen in Obwalden rund 40 Prozent ein kantonales Brückenangebot, in Nidwalden sind es etwa 60 Prozent. Die übrigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben sich für verschiedene private Angebote mit praktischem und schulischem Anteil entschieden. (vb)