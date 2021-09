Nid- / Obwalden Aeschischwinget ist fest in Familienhand Jonas Durrer gewinnt sein letztes Schwingfest bei den Jungschwingern in der Kategorie A und ist nun alleiniger Rekordsieger.

Es war ein attraktiver und intensiver Schlussgang am Aeschischwinget auf dem Campus Melchtal, der am Sonntag zwischen den beiden Obwaldnern Christian Zemp und Kevin von Wyl stattfang. Letztgenannter suchte immer wieder die Offensive, aber Christian Zemp rettete sich mehrmals spektakulär über die Brücke. Dank dem Gestellten wurde der Wolfenschiesser Jonas Durrer – der bei den Aktiven bereits dreimal kranzgeschmückt die Arena verliess – alleiniger Sieger.

Jonas Durrer ist der grosse Sieger der Kategorie A und zugleich Rekordsieger (5) am Aeschischwinget. Bilder: Ruedi Wechsler (Melchtal,

26. September 2021)

Der Landschaftsgärtner stellte mit beiden Schlussgangteilnehmern und bezeichnete sie als seine härtesten Brocken. «Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel und es war für mich schon fast Pflicht, als ‹Kranzer› dieses sehr schöne Fest zu gewinnen», sagte Jonas. Er hofft, dass das Aeschischwinget im nächsten Jahr wieder in ursprünglicher Form in der herrlichen Bergkulisse in Altzellen stattfindet. Bereits bei seiner ersten Teilnahme 2013 gewann er bei den Jüngsten. Seine Mutter ist OK-Mitglied und arbeitet auf dem Rechnungsbüro. «Mein Vater Walti, mein Grossonkel Franz Käslin und Sämi Giger sind meine grossen Vorbilder», erzählte der 18-Jährige überglücklich. Bald soll das zweite Sternchen hinter seinem Namen zu sehen sein und die Qualifikation fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln ist sein erklärtes Ziel.

«Trotzdem ist etwas Wehmut dabei»

Flavian Achermann.

In seine Fussstapfen schlüpfte Flavian Achermann in der jüngsten Kategorie E. Seine erste Teilnahme krönte er im Schlussgang gegen Silvan von Ah aus Flühli-Ranft und liess sich auf dem Notenblatt sechs Kreuzchen notieren. «Mir gelang auf seinen versuchten Übersprung ein Konter und der Sieg ist für mich etwas Grosses. Ich freue mich auf die Siegerehrung und am Aeschischwinget kann man sehr schöne Preise gewinnen», sagte der Neunjährige aus Büren. Auch seine Mutter, Karin Achermann-Hess, ist im OK, drückte am Sägemehlrand ihren Junioren Flavian und Robin die Daumen und war beeindruckt vom Zusammenhalt der Schwinger. «Sie gehen so gerne an die Wettkämpfe oder in die Trainings. Für mich ist das fast wichtiger als die Resultate.»

Flavian Achermann im Schlussgang gegen Silvan von Ah.

Gleich daneben stand Vater Thedy Hess. Ihm bedeutet dieser Anlass als langjähriges OK-Mitglied und Präsident des Aeschischwinget sehr viel. Sein Herz schlägt für die beiden Enkel Flavian und Robin. Auch er hofft, dass im Jahr 2022 die 50. Austragung wieder auf seinem Land auf dem Aeschi ausgetragen werden kann. «Dass die Wettkämpfe dieses Jahr hier auf dem Campus Melchtal stattfinden, finde ich eine gute Lösung. Trotzdem ist etwas Wehmut dabei», meinte Thedy Hess. «Mein Onkel und mein Vater haben dieses Schwingfest mit langer Tradition ins Leben gerufen. Es ist ein beliebter Treffpunkt für die Jungen und die Einheimischen.»

«Mir bedeutet das Aeschischwinget enorm viel»

Gabenchef Walter Christen stellt jedes Jahr einen vielseitigen und wunderbaren Gabentempel zusammen und sagte nicht ohne Stolz: «Mir bedeutet das Aeschischwinget enorm viel und ich vergleiche es mit einem kleinen Kilchbergschwingfest. Alle kommen immer sehr gerne an diesen Event.»

Ein Kampfrichter namens Beat Gander war nach seinem Einsatz am Kilchberger am Samstag in aller Munde und war bereits tags darauf wieder im Einsatz am Aeschischwinget. Er war beim viel diskutierten und umstrittenen fünften Gang zwischen Samir Leuppi und Bernhard Kämpf am Vortag in die Kritik geraten. Zur strittigen Situation äusserte er sich: «Ein Zuschauer neben mir hat ‹Guet› gerufen und in diesem Moment hat Leuppi bereits ohne Griffe Kämpf mit Nachdrücken ins Sägemehl befördert. Wir instruieren bereits den Nachwuchs, dass erst nach dem ‹Guet› des Kampfrichters der Gang beendet ist.» Auch am Sonntag sei er mit der nötigen Konzentration angetreten, den die Jungschwinger verdienen, so Gander.