Nid-/Obwalden Mit dem Verkauf von Grittibänzen unterstützt die Organisation Kiwanis in Not geratene Familien Der Kiwanis-Club Obwalden führt seit einigen Jahren im Dezember eine Grittibänz-Aktion durch. Das Pendant in Nidwalden hat die Idee übernommen, und gemeinsam unterstützen sie nun Familien, die kurzzeitig Hilfe benötigen.

Eine Krankheit, ein Unfall oder ein Schicksalsschlag treffen Familien oftmals unerwartet und unvorbereitet. In solchen Situationen brauchen Familien schnelle und bezahlbare Unterstützung und Entlastung. Davon sind die Kiwanis-Clubs von Ob- und Nidwalden überzeugt. Deshalb unterstützen sie das Rote Kreuz Unterwalden, die mit ihrer Dienstleistung genau dies tut. «Die Mitarbeiterinnen springen oftmals dort ein, wo Familien in kürzester Zeit und nicht vorhersehbar Hilfe brauchen», schreiben die beiden Kiwanis-Clubs in einer gemeinsamen Mitteilung. Kiwanis – eine weltweite Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzt – hat deshalb die Grittibänz-Aktion des Kiwanis-Club Obwalden ausgebaut.

Heinz Wesner, Präsident Kiwanis-Club Nidwalden (links), und Jürg Frey, Präsident vom Kiwanis-Club Obwalden, übergeben Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin SRK Unterwalden, symbolisch einen grossen Grittibänz. Bild: PD

Seit mehreren Jahren führt der Kiwanis-Club Obwalden zum Samichlaustag eine Grittibänz-Verkaufsaktion statt. Erstmals im Dezember 2021 hat Kiwanis Nidwalden die Idee aufgenommen und ebenfalls lokal ansässige Unternehmen angefragt, ob sie bei der Aktion mitmachen. «Mit diesem Znüni unterstützen die teilnehmenden Firmen direkt notleidende Familien in Ob- und Nidwalden», schreiben Kiwanis Ob- und Nidwalden. Denn mit dem Verkaufserlös könne zusätzliche Betreuungskosten für Kinder gesprochen werden, bis sich die Notsituation wieder stabilisiert habe oder es tragfähige Anschlusslösungen gebe.

Schnelle Hilfe dank wenig Bürokratie

Ob ein Unterstützungsbedarf gegeben ist, klärt das Rote Kreuz Unterwalden ab und kann anschliessend ohne grosse Bürokratie mit einem Gesuch an den Kiwanis-Club gelangen. «Dank der kurzen Wege und der sehr guten Zusammenarbeit mit Kiwanis beider Kantone können wir für die in Not geratenen Familien schnell Klarheit schaffen, wie die Unterstützung finanziert werden kann», sagt Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin SRK Unterwalden. Der Wegfall dieser nicht budgetierten finanziellen Zusatzbelastung sei ein spürbarer Lichtblick für die betroffenen Familien, ist sie überzeugt. Das freut insbesondere Jürg Frey, Präsident vom Kiwanis-Club Obwalden, und Heinz Wesner, Präsident vom Kiwanis-Club Nidwalden. «Durch die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Unterwalden können wir genau dort helfen, wo die Not am Grössten ist», ist Wesner überzeugt. (inf)