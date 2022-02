Nidwalden Dietrich Lehmann wird neuer Leitender Arzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Die Frauenklinik des Spital Nidwaldens arbeitet ab dem 15. März 2022 unter neuer Führung.

Dietrich Lehmann. Bild: PD

Das Spital Nidwalden freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Dietrich Lehmann. Man habe mit ihm einen erfahrenen Arzt für die Frauenklinik gewonnen, teilt das Spital Nidwalden mit. Lehmann tritt seine Stelle als leitender Arzt an der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe per 15. März 2022 an.

Dietrich Lehmann war lange Zeit Oberarzt in Deutschland und seit 2015 leitender Arzt am Kantonsspital Obwalden. Seine Schwerpunkte liegen in der Betreuung und Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs sowie im Bereich der operativen Urogynäkologie.

Er verfügt laut der Spitalleitung über ein breites operatives Wissen und kann neben abdominalen und vaginalen Eingriffen auch anspruchsvolle laparoskopische Operationen durchführen. Seine Erfahrung in der anthroposophischen Medizin erlaubt es dem Spital Nidwalden zudem, das Angebot auch auf alternative Heilmethoden zu erweitern. (nke)