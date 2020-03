Nidwalden lanciert Plattform für Lieferservices Viele Nidwaldner Unternehmen werden angesichts der Corona-Krise kreativ und bieten trotz geschlossenem Geschäft einen Lieferservice an. Nun haben der Kanton und heimische Wirtschaftsverbände eine Online-Plattform für solche Angebote geschaffen.

Der Stanser Buchhändler Martin von Matt liefert Bücher mit seinem Velo aus. Bild: Adrian Venetz (Stans, 18. März 2020)

Die Ausbreitung des Corona-Virus und die vom Bundesrat verordneten temporären Betriebsschliessungen treffen auch viele Nidwaldner Unternehmen hart: Praktisch von einer auf die andere Woche hätten zahlreiche Dienstleister und Produzenten ihre Existenzgrundlage verloren und bangten um ihre Zukunft, schreibt die Volkswirtschaftsdirektion am Montag in einer Medienmitteilung. Derweil zeigen sich zahlreiche Betriebe – von Restaurants über Buchhandlungen bis Blumenläden – in dieser Notsituation kreativ und bieten unter anderem einen Lieferservice auf Bestellung an.

Die kantonale Wirtschaftsförderung hat daher in Zusammenarbeit mit Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg, den Jungunternehmern Nidwalden (Novum) und dem Gewerbeverband Nidwalden eine Online-Plattform erstellt, auf der betroffene Unternehmen kostenlos über ihr Angebot informieren können. Die Webseite steht unter dem Motto «Bliibid dihei – Wir kommen vorbei». Auf der Homepage können sich Verantwortliche von Unternehmen, die unter der gegenwärtigen Krise leiden, auch gleich registrieren.

Webseite bündelt alle Angebote

«Ich bin beeindruckt, wie die Unternehmer in Nidwalden sich nicht einfach dem Schicksal beugen, sondern stattdessen einen grossen Effort leisten, um zumindest einen Teil der üblichen Einnahmen zu generieren», sagt Diana Hartz, Leiterin der kantonalen Wirtschaftsförderung. Es sei für sie mit dem Aufkommen der Epidemie und den Verordnungen des Bundesrates schnell klar gewesen, dass Betriebe nicht nur finanziell, sondern nach Möglichkeit auch ideell unterstützt werden sollten. Auf Social Media, in Inseraten, Newslettern und auf den jeweiligen Webseiten sind verschiedenste Angebote aus den unterschiedlichen Branchen zu finden. «Da kam die Idee auf, diese Angebote zu bündeln und den Betroffenen in Nidwalden eine gemeinsame Plattform zu bieten, auf der Kundinnen und Kunden eine möglichst umfassende Übersicht erhalten», erzählt Diana Hartz. Die heimischen Wirtschaftsverbände hätten in Rekordtempo ihre Unterstützung erklärt. «Schön, wie der Zusammenhalt nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch auf dieser Ebene spürbar ist.»

Angebot funktioniert nur, «wenn sich die Nidwaldner Bevölkerung solidarisch zeigt»

Nun hofften sowohl der Kanton als auch die beteiligten Wirtschaftsverbände, dass sich viele betroffene Betriebe registrieren und davon profitieren. «Dies funktioniert aber nur», so Diana Hartz, «wenn sich die Nidwaldner Bevölkerung mit den lokalen Unternehmen solidarisch zeigt, trotz Online-Shopping-Zeitalter direkt bei ihnen eine Dienstleistung oder Produkte bezieht und bereit ist, dafür ein paar Franken mehr auszugeben. Sie helfen mit dieser einfachen Geste mit, dass Betriebe den Überlebenskampf gewinnen werden. Nur gemeinsam können wir diese Krise meistern.»

Mittlerweile hat der Bundesrat der Wirtschaft Hilfe von über 40 Milliarden Franken zugesichert und auch auf kantonaler Ebene sind Bestrebungen für eine schnelle Unterstützung im Gang.