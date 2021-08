Nidwalden Landrat: Denkmalpflege soll neu in Baudirektion integriert werden Mitte-Landrat Josef Bucher stellt in einer Interpellation die Frage nach einer Umsiedlung der Denkmalpflege.

Der Nidwaldner Mitte-Landrat Josef Bucher (Buochs) will in einer dringlichen Interpellation vom Regierungsrat wissen, ob die Denkmalpflege künftig der Baudirektion unterstellt werden kann. Heute ist sie der Bildungsdirektion angegliedert. Der aktuelle Denkmalpfleger stellt sein Amt nämlich per Ende August zur Verfügung. «Die Neuanstellung eines Denkmalpflegers bietet die Chance, um auch eine organisatorische Bereinigung vorzunehmen», wird Bucher in einer Mitteilung der Mitte Nidwalden zitiert.

Josef Bucher ist auch Präsident der Denkmalpflegekommission und als solcher mit den Aufgaben der Denkmalpflege vertraut. «Die Arbeit der Denkmalpflege hat hauptsächlich mit dem Bauen zu tun, somit wäre sie bei der Baudirektion sinnvoller angesiedelt», wird Bucher in der Mitteilung weiter zitiert. Die Raumplanungsgesetzgebung verlange, dass künftig noch konsequenter auf das verdichtete Bauen gesetzt werde. Somit würden die Interessenkonflikte zunehmen und die Interessenabwägung für die Bewilligungsbehörden zu einer zentralen Herausforderung werden.

Ähnlich der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz könne die Denkmalpflege bei der Beurteilung der Baugesuche helfen, so Bucher weiter. So könne sich die Denkmalpflege besser einbringen und es könnten mehr Synergien genutzt werden. (lur)