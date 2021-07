Nidwalden Modehaus «Marcon» gibt Geschäft in Sarnen auf Grund für die Aufgabe des Standorts in Sarnen ist die Nachfolgeregelung. Die bisherige Geschäftsführerin Ursula Marcon übergibt Ende Jahr die Zügel an ihre Tochter.

(pd) Das Modehaus «Marcon» schliesst nach 16 Jahren seine Filiale in Sarnen, wie die derzeitige Geschäftsführerin Ursula Marcon in einem Brief an die Sarner Fachgeschäfte schreibt. Grund dafür ist die Pensionierung Marcons Ende 2021. Das Modehaus, das sowohl in Sarnen als auch in Küsnacht jeweils eine Filiale hat, übernimmt dann ihre Tochter Fabienne Marcon.

«Im Wissen, dass der Aufwand zur Führung des Hauses in Sarnen beträchtlich ist, haben wir uns entschieden, im Zuge der Nachfolgeregelung den Standort Sarnen zu schliessen», heisst es im Brief. Der Standort in Küsnacht bleibt bestehen.