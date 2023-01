Obwalden/Nidwalden Dürfen Servicemitarbeitende das Trinkgeld behalten oder wird es im Team aufgeteilt? Die Handhabung ist unterschiedlich Jeder Betrieb definiert für sich selber, wie mit Trinkgeld umgegangen wird. Dabei gibt es interessante Ansätze in Nidwalden und Obwalden.

Während der Festtage gehört für viele Menschen ein Besuch im Lieblingsrestaurant zum Programm. Dass sich über Weihnachten und Neujahr viele Leute gerne etwas gönnen, spüren teilweise auch die Gastrobetriebe. So sagt etwa Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden und Gastgeber der «Rose» in Kerns, dass Gäste über die Festtage spendabler sind und mehr Trinkgeld geben. Doch wem kommt dieses Trinkgeld zugute? Dürfen Servicemitarbeitende das Geld behalten, müssen sie es mit dem Küchenteam teilen oder gar dem Betrieb abgeben?

Soll das Trinkgeld gesammelt und auf alle Mitarbeitenden verteilt werden? Symbolbild: Manuel Kaufmann

«Das Trinkgeld gehört den Mitarbeitenden», spricht della Torre für seinen Betrieb. Weiter sollen die Mitarbeitenden, die das Geld erhalten, dieses auch gleich behalten dürfen. Und dies seien im Gasthaus Rose hauptsächlich die Servicemitarbeitenden. «Es gibt aber auch Gäste, die ihr Trinkgeld explizit dem Küchenteam zukommen lassen», so della Torre. Ausserdem geben die Servicemitarbeitenden bei grosszügigem Trinkgeld einen Teil an die Küche weiter. Denn klar sei: Wenn die Küche nicht gut arbeitet, spüren dies die Servicemitarbeitenden beim Trinkgeld. Trotzdem sei das Trinkgeld eine Anerkennung der Gäste für eine gute Dienstleistung und meistens an den Service gerichtet.

Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden. Bild: Pius Amrein

Der Gastropräsident findet andere Lösungen wie etwa die Aufteilung des Trinkgeldes unter allen Mitarbeitenden auch in Ordnung. «Jeder Betrieb soll das selbst entscheiden.» Auf eine Deklaration, wie das Trinkgeld gehandhabt wird, verzichtet der Obwaldner. Da Trinkgeld etwas absolut Freiwilliges sei, findet della Torre eine Offenlegung der Handhabung auf Speisekarten oder im Internet nicht nötig.

Unterschiede auch innerhalb von Betrieben

Beim Seehotel Wilerbad am Sarnersee sind es nicht nur Restaurantgäste, die sich gerne mit einer kleinen Spende für gute Dienstleistung bedanken, sondern auch Hotel- und SPA-Gäste. Die Thematik wird innerhalb des «Wilerbad» unterschiedlich gehandhabt. Trinkgeld, das Hotelgäste für die Hausangestellten hinterlassen, dürfen diese auch behalten, sagt Gastgeberin Renate Stocker. Ebenso die Mitarbeitenden der Massage und Kosmetik.

Renate Stocker, Hoteldirektorin des Seehotels Wilerbad in Sarnen. Bild: PD

In den beiden Restaurants des «Wilerbad» werden die Servicemitarbeitenden dazu angehalten, einen kleinen Teil des Trinkgeldes ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Küche abzugeben. Geld wiederum, das Gäste an der Rezeption in das Trinkgeldkässeli geben, wird unter allen Mitarbeitenden aufgeteilt. Wie gross die Unterschiede der Höhe des Trinkgelds unter den verschiedenen Teilen des Betriebs sind, weiss Renate Stocker nicht. «Damit habe ich eigentlich auch nichts zu tun, da das Trinkgeld ausschliesslich den Mitarbeitenden zusteht», so die Gastgeberin.

Auch das Reinigungsteam soll nicht vergessen werden

Auch im Kanton Nidwalden gibt es keine einheitliche Regelung, wie mit Trinkgeld umgegangen werden soll. «Mir sind verschiedene Varianten bekannt», sagt Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden und Gastgeberin des Seehotels Baumgarten in Kehrsiten. So gebe es Betriebe, die alles Trinkgeld sammeln und unter den Mitarbeitenden aufteilen, solche, in denen die Servicemitarbeitenden einen Teil an die Küche abgeben müssen, oder jene, in dem jede und jeder sein erhaltenes Trinkgeld behalten darf.

Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden. Bild: PD

Eine einheitliche Handhabung unter allen Gastrobetrieben lehnt Nathalie Hoffmann ab. Dafür seien die Betriebe auch zu unterschiedlich. Wichtig sei, betont auch Hoffmann, dass die Mitarbeitenden 100 Prozent des Trinkgeldes erhalten.

In ihrem Seehotel Baumgarten hat sie sich für einen Gesamtpot entschieden, der unter allen Mitarbeitenden inklusive der Reinigungscrew aufgeteilt wird. «Besonders von der Küchencrew wird dieses System sehr geschätzt», sagt Hoffmann. Sie findet dies eine faire Variante. «Es braucht alles von sauberen Toiletten bis sauberen Gläsern – nur als Team können wir unseren Kunden ein tolles Erlebnis bieten.»

In der Brasserie le Mirage in Stans hat man sich ein System ausgedacht, um das Trinkgeld auf eine möglichst faire Art und Weise verteilen zu können. Die Servicemitarbeitenden dürfen das Trinkgeld im «Mirage» behalten. Jedoch geben sie einen «kleinen Teil» ihres Umsatzes Ende Monat ab, erklärt Gastgeber Pascal Egli. Dieser wird dann auf alle Mitarbeitenden (Buffet, Küche, Reinigung und Lingerie) verteilt.

Die Brasserie le Mirage in Stans. Bild: PD

Der Umsatz ergibt sich nicht aus dem Trinkgeld, sondern aus dem einkassierten Geld der Mitarbeitenden. Somit geben Servicemitarbeitende, die beispielsweise grosse Tische bedienen, an denen teurer konsumiert und vergleichsweise mehr Trinkgeld gegeben wird, etwas mehr in den Topf als Mitarbeitende, die etwa am Nachmittag Kaffee servieren und dort eher weniger Trinkgeld erhalten. «Die Mitarbeitenden begrüssen dieses System», sagt Egli. Trotzdem lehnt auch er eine einheitliche Regelung ab. «Wie mit Trinkgeld umgegangen wird, soll jeder Betrieb für sich entscheiden können.»