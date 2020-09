«Nur der Austausch mit den Opfern bring uns weiter»: Obwaldner Kirchgemeinden befassen sich mit sexualisierter Gewalt Kanonikus Joseph M. Bonnemain sprach an der Verbandsversammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinden Obwalden über sexualisierte Gewalt in der Kirche. Und wählte deutliche Worte.

Kanonikus Joseph M. Bonnemain. PD

Es waren klare Aussagen anlässlich der Verbandsversammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinden Obwalden über ein heikles Thema, das die Kirche seit Jahren beschäftigt. Kanonikus Joseph M. Bonnemain, Delegierter des Apostolischen Administrators und Offizial der Diözese Chur, sprach zu einem Thema, welches ihm «sehr am Herzen liegt». Es ging um sexualisierte Gewalt in der Kirche.

Der Referent ist als Bischofsvikar und Gerichtsvikar im Bistum Chur tätig und besitzt als Sekretär des Fachgremiums der Schweizerischen Bischofskonferenz «sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» grosses Wissen in diesen Bereichen. Der 72 jährige betonte: «Nur mit vereinten Kräften werden wir diesen Verbrechen Einhalt gebieten können.»

Bonnemain untermauerte seine Ausführungen aufgrund zahlreicher Aussagen betroffener Personen. So beispielsweise: «Als Folge von mehrfachem sexuellem Missbrauch durch die römisch-katholische Kirche bin ich 1990 ernsthaft erkrankt und seit 2013 nicht mehr arbeitsfähig. Für ein kurzes Entschuldigungsschreiben konnten sich die Verantwortlichen bis heute nicht durchringen.» Oder: «Mit diesen Vergewaltigungen und Misshandlungen an meiner Person kann ich bis zu meinem Tod nie abschliessen.»

Kinder sind am stärksten betroffen

Der Referent skizzierte auch die statistischen Erfassungen der sexuellen Übergriffe im kirchlichen Umfeld im Zeitraum von 2010 bis 2019. So gingen in dieser Periode insgesamt 359 Meldungen bei der Schweizerischen Bischofskonferenz ein. Die Mehrheit der gemeldeten Übergriffe liegt weit in der Vergangenheit zurück, vor 1961 bis 2000. Sowohl 2010 wie auch 2017 war die Anzahl Meldungen überdurchschnittlich hoch. 124 im Jahr 2010, 65 im Jahr 2017. Dies hat eine einfache Erklärung. Die Bischofskonferenz hatte beide Male vorher die Opfer bei einem öffentlichen Anlass um Entschuldigung gebeten und sie ermutigt, sich zu melden.

Die Opfer waren vor allem Kinder bis 12 Jahre (114 Fälle); 12- bis 16-jährige Jugendliche (97). Betroffen sind aber auch erwachsene Frauen (64) oder Männer (52). Die Täterschaft ergibt folgendes Bild: 179 Weltpriester, 132 Ordensmänner, Diakone, Laientheologen oder andere männliche Personen, 24 Ordensfrauen, Laientheologinnen oder andere weibliche Personen.

Kirche soll eigene Gesetze erlassen

«Da die weltkirchliche Gesetzgebung noch grosse Lücken aufweist, sollten wir auf diözesaner Ebene verbindliche Normen beziehungsweise Gesetze erlassen», betonte der Bonnemain. Er erwähnte die Erhebung von Richtlinien der Schweizerischen Bischofskonferenz und die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes auf der Stufe von diözesanen Partikulargesetzen. Die Festlegung des Abhängigkeitsverhältnisses in Form eines Gesetzes und schliesslich die Konsequenzen von Fehlverhalten im Bereich von Nähe und Distanz: diözesane Strafgesetze.

Zum Abschluss seines Referates zitierte Bischofsvikar Joseph M. Bonnemain aus dem Schreiben von Papst Franziskus an das Volk Gottes vom 20. August 2018: « Es ist unmöglich, sich eine Umkehr des kirchlichen Handelns vorzustellen ohne die aktive Teilnahme aller Glieder des Volkes Gottes.» Es werde ausschlaggebend sein, «Multiplikatoren» für dieses Anliegen zu gewinnen. Gemeint seien etwa Pfarreiräte, Sakristane, Kirchenmusiker, Pfarreivorstände oder auch Ehrenamtliche und Freiwillige.