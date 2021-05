Obergericht Obwalden Schwerer Arbeitsunfall ist selbstverschuldet Ein Obwaldner Firmenchef wird nach jahrelangem Hin und Her vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung freigesprochen.

Der Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter eines Obwaldner Gewerbebetriebes schwer verletzt wurde, ereignete sich am 31. Mai 2013. Der damals seit neun Jahren im Betrieb angestellte Mitarbeiter bediente an diesem Tag eine Zerlegungsmaschine für Holzelemente. Die Maschine war in Betrieb, als plötzlich ein Holzstück in den Liftschacht der Anlage fiel und diese blockierte. Wohl in der Absicht, die Störung zu beheben, öffnete der Mitarbeiter die Schutztür im hinteren Bereich der Anlage und stieg in den Schacht des Schrägliftes hinunter. Ist diese Schutztür geöffnet, sind die Bewegungen der Maschine im Gefahrenbereich gestoppt.

Das Gerichtsgebäudes in Sarnen.

Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

Damit die Anlage aber nicht einfach durch das Schliessen der Schutztür wieder in Gang gesetzt werden kann, ist ein roter Not-Aus-Schalter in der Nähe der Tür korrekt zu betätigen. Zum Wiedereinschalten der Anlage, beispielsweise nach einem Störungsfall, muss also nicht nur die Schutztür wieder geschlossen werden, sondern – zusammen mit weiteren Massnahmen – auch der Not-Aus-Schalter entriegelt werden.

Schutztür wurde zum Verhängnis

Fakt war an diesem 31. Mai 2013, dass sich die angehaltene Maschine nach einiger Zeit wieder in Bewegung setzte, obwohl sich der Mitarbeiter noch im Schacht aufhielt. Er wurde von der laufenden Anlage nach unten gedrückt und schwer verletzt. Die folgenden Untersuchungen des Unfallherganges durch die Staatsanwaltschaft Obwalden ergaben, dass die Schutztür zum Liftschacht durch eine unbekannte Person wieder geschlossen und die Anlage damit in Gang gesetzt wurde. Offen blieb vorerst die Frage, weshalb nicht der Not-Aus-Schalter die Ingangsetzung der Anlage verhindert hatte.

«Schwerwiegende Sicherheitsmängel»

Einen ersten Strafbefehl erliess die Staatsanwaltschaft Obwalden am 29. Dezember 2014. Sie verurteilte den verantwortlichen Betriebsinhaber wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung begangen durch Unterlassen. Vorgeworfen wurde ihm «dass er schwerwiegende Sicherheitsmängel an der Maschine nicht behoben habe und damit ein vermeidbares Risiko» geschaffen habe. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 140 Franken, sowie eine Busse von 600 Franken. Gegen diesen Strafbefehl erhob der Beschuldigte Einsprache.

Ein zweiter Strafbefehl folgte

Nachdem die Staatsanwaltschaft bei der Suva einen ergänzenden Bericht eingeholt hatte, stellte sie das Strafverfahren im August 2016 ein. Der geschädigte Mitarbeiter akzeptierte das nicht und erhob als Privatkläger Beschwerde beim Obergericht, welches diese im Februar 2017 guthiess und die Sache zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft zurückwies.

In der Folge erliess die Staatsanwaltschaft einen zweiten Strafbefehl gegen den Betriebsinhaber wiederum wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung durch Unterlassen. Er habe den Mitarbeiter in Verletzung der Verordnung über die Verhütung von Unfällen «an einer unsicheren Maschine arbeiten lassen und ihn zudem nicht genügend über diese instruiert.» Das Strafmass blieb das gleiche wie beim ersten Strafbefehl.

Sorgfaltspflichtverletzung, aber …

Der Beschuldigte akzeptierte auch den zweiten Strafbefehl nicht, so dass das Kantonsgericht entscheiden musste. Dieses sprach den Betriebsinhaber am 24. Oktober 2019 vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung frei.

«Als nicht ausreichend» bezeichnete das Kantonsgericht die Instruktion der Mitarbeitenden über die Gefahren der Maschine durch den Betriebsinhaber. «Grundsätzlich liegt deshalb eine Sorgfaltsverletzung vor.» Laut Kantonsgericht, hat der geschädigte Mitarbeiter «jedoch in doppelter Hinsicht ein fehlerhaftes Verhalten an den Tag gelegt.» Erstens sei er unbefugt in den gefährlichen Liftschacht hineingestiegen und zweitens habe er sich in den Gefahrenbereich begeben, ohne vorher die ihm geläufige Not-Aus-Taste korrekt zu betätigen. Das mutwillige Verhalten des Mitarbeiters wiege derart schwer, dass es das «sorgfaltswidrige Verhalten des Betriebsinhabers in den Hintergrund drängt.»

Das Obergericht bestätigt

Der verunfallte Mitarbeiter zog das Urteil als Privatkläger ans Obergericht weiter. In seinem Urteil vom 23. April 2021 wies das Obergericht die Berufung ab und bestätigte das Urteil der Vorinstanz mit dem Freispruch des Betriebsinhabers. Vorangegangen war eine 5 Stunden und 40 Minuten dauernde Verhandlung vor dem dreiköpfigen Obergericht. Alle Beteiligten hatten die Möglichkeit zu einer umfassenden Darstellung des Ereignisses aus ihrer Sicht. Dabei beteuerte der betroffene Mitarbeiter, dass er den Not-Aus-Knopf korrekt gedrückt habe, was der Betriebsinhaber als nicht möglich bezeichnete, denn in diesem Fall wäre die Maschine nicht durch einfaches Schliessen der Schutztür wieder in Gang gekommen. «Der Mitarbeiter hatte keine Berechtigung und auch nicht die Fähigkeit, in den Schacht zu steigen, um Störungen zu beheben oder Reparaturen vorzunehmen». Darüber sei dieser klar informiert gewesen.

Dazu entgegnete der Anwalt des Mitarbeiters: «Mein Mandant wollte alles richtig machen und die Störung selber beheben, um rasch weiterarbeiten können.» Der freigesprochene Betriebsinhaber erwiderte schliesslich: «Roten Knopf drücken, nichts eigenmächtig unternehmen und die Störung dem Verantwortlichen melden, wäre der einzig richtige Weg gewesen.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.