Obwalden 235’000 Gäste und erfolgreiche Tiny-Gondel: Brunni-Bahnen AG erzielen zweitbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte Die Brunni-Bahnen schliessen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/22 ab. Das Sommergeschäft konnte leicht zulegen. Die zwei Gastronomiebetriebe entwickeln sich erfreulich.

Die Brunni-Bahnen. Bild: PD (Engelberg, 29. Juli 2022)

Das Ende April zu Ende gegangene Geschäftsjahr verdrängt das Jahr 2020/21 als zweitbestes Jahr in der Geschichte der Brunni-Bahnen AG – trotz der bis vor kurzem anhaltenden Pandemie und der damit verbundenen Schutzmassnahmen.

«Wir erwarteten im Vergleich zum Vorjahr einen etwas schwächeren Sommer, weil Reisen ins nahe Ausland wieder uneingeschränkt möglich waren. Jedoch durften wir uns vom Gegenteil überzeugen lassen»,

Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 13. Dezember 2021)

freut sich Geschäftsführer Roman Barmettler. «Das Brunni ist bei den Familien für Tagesausflüge noch beliebter geworden. Und viele Familien und sonstige Ausflügler sind während der Pandemie auf den Geschmack gekommen, nach dem Motto, das Gute liegt so nah.» Auch das neue Hotel Kempinski Palace in Engelberg habe zusätzliche Gäste angelockt. Und der Rückgang der internationalen Touristen in der Schweiz während der Pandemie habe sich nicht spürbar ausgewirkt, weil auch zu normalen Zeiten 80 Prozent der Gäste aus der Schweiz kämen.

Der Verkehrsertrag habe sich nach ersten Wetterturbulenzen im Mai und Juni sehr positiv entwickelt. Die Einnahmen aus dem Sommergeschäft, rund 1,8 Millionen Franken, entsprechen einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber einem bereits starken Sommer 2020. Profitieren konnte die Brunni-Bahnen AG auch von der Tiny House Gondel: Sie sei während der Sommermonate ein Gästemagnet gewesen, so Barmettler:

«Die begehrten Schlafplätze direkt unter dem Sternenhimmel waren praktisch immer ausgebucht.»

Diese Attraktion gehört allerdings bereits wieder der Vergangenheit an. «Das war immer als einmaliges, zeitliches begrenztes Angebot gedacht gewesen», so Roman Barmettler.

Auch die Wintermonate waren laut der Medienmitteilung vom Freitag äusserst erfolgreich: Die Ersteintritte konnten im Vergleich zur Wintersaison 2020/21 um rund 5,7 Prozent gesteigert werden. Mit 117’189 Eintritten sei dies der höchste Wert seit zehn Jahren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anlagen auf der Klostermatte von Anfang Dezember bis Mitte März in Betrieb waren.

Auch das Geschäft rund um die Verpflegung lief gut

Eindrückliche Zahlen schreibt auch die Gastronomie am Berg und im Tal. Mit einem Umsatz von fast 2,7 Millionen Franken sei in diesem Segment der höchste Ertrag in der Firmengeschichte der Brunni-Bahnen erzielt worden. Dazu beigetragen hätten zwei Gastrobetriebe und der Kiosk am Härzlisee und im Yeti-Park. Das sei gegenüber dem Spitzenjahr 2018/2019 eine Zunahme von 9,5 Prozent.

Insgesamt besuchten im Geschäftsjahr 2021/2022 rund 235’000 Gäste das Brunni und die Klostermatte. Dieser Wert liege 8,3 Prozent über dem Fünfjahresschnitt. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent auf etwas mehr als 7,5 Millionen Franken an. Der Gewinn liegt bei rund 241’000 Franken und damit auf Vorjahresniveau.

Roman Barmettler geht von einem nachhaltigen Effekt aus

Trotz des Wegfalls coronabedingter Einschränkungen rechnet er nicht mit einem Rückgang der Zahlen. «Ich gehe von einem nachhaltigen Effekt aus, der die Pandemie im Tagestourismus ausgelöst hat, und rechne darum, dass wir das neue Niveau halten können.» Auch der Herausforderung eines künftigen Schneemangels könnten sich die Brunni-Bahnen stellen. «Dann würden wir den Sommerbetrieb verlängern und zum Beispiel die Rodelbahn bis im Dezember in Betrieb halten.»

Der Verwaltungsrat werde aufgrund der erfreulichen Entwicklung für das Geschäftsjahr 2021/22 eine steuerfreie Rückzahlung der Kapitaleinlagenreserven in bar in der Höhe von 25 Franken pro Aktie (entspricht einer Dividende 10 Prozent des Nominalwertes) zuhanden der Generalversammlung beantragen. Die Generalversammlung der Brunni-Bahnen Engelberg AG findet am 25. Oktober dieses Jahres im Kursaal Engelberg statt.