Obwalden Am Ranfttreffen die Welt gestalten, wie sie gefällt Über 700 Jugendliche, junge Erwachsene und Familien waren am Wochenende von Sarnen und Sachseln gemeinsam unterwegs nach Flüeli-Ranft.

Teilnehmende am Ranfttreffen 2022. Bild: Christian Reding/PD

Inmitten von Spiel, Gespräch und Bewegung setzten sich die 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Motto «ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt» auseinander. Als Höhepunkt feierten sie mit der Friedensfeier um 3.00 Uhr morgens in der Ranftschlucht ein Weihnachtsfest der ganz besonderen Art. Angeleitet durch die Worte von Hanspeter Wasmer, Bischofsvikar der Bistumsregion St.Viktor, reichten sie sich das Friedenslicht weiter.

Seit über 45 Jahren ist das Ranfttreffen ein Anlass, an dem Jugendliche Kirche mitgestalten und zeitgemäss erleben dürfen. Die Ranftschlucht mit ihrer speziellen Atmosphäre ist hierfür wie geschaffen. Jährlich sind Familien sowie Jugendliche und junge Erwachsene in dieser Nacht unterwegs nach Flüeli-Ranft, um Kraft zu tanken und Gemeinschaft zu erfahren. Das Ranfttreffen schafft die Möglichkeit, Spiritualität auf eine neue, zugängliche Art zu erleben. Das Ranfttreffen wird vom Kinder- und Jugendverband Jungwacht Blauring Schweiz organisiert.

Das Ranfttreffen-Motto 2022 forderte die Teilnehmenden heraus

Auch Spiel und Spass gehörten dazu. Bild: Christian Reding/PD

Das Ranfttreffen startete am Nachmittag mit dem «Familienweg». Zusammen mit ihren Eltern lernten sechs- bis zehnjährige Kinder auf einem Postenlauf eine Weihnachtsgeschichte kennen und konnten einen Stern basteln. Um 19.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden in der Ranftschlucht zu einem Kinder-Wortgottesdienst mit Gian-Andrea Aepli. Mit Kerzen wurde die Schlucht erhellt und die Hoffnung auf Frieden durch das Gemeinschaftserlebnis gestärkt.

Am frühen Abend brachen die Jugendgruppen ab Sarnen und Sachseln in die Erlebnisnacht auf. Gemeinsam setzten sie sich spielerisch mit den Gestaltungsmöglichkeiten der persönlichen Welt in verschiedenen Ateliers auseinander. Ob beim Musizieren, Guetzli backen, Tanzen oder beim Diskutieren in einem Gruppenspiel, die verschiedenen Ateliers boten für alle etwas. Morgens um 03.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden dann in der Ranftschlucht. Beim Wortgottesdienst mit Hanspeter Wasmer und Jonas Amherd, Bundespräses der Jubla Schweiz, erleuchtete die Ranftschlucht am frühen Morgen in einem Kerzenmeer. Durch das Friedenslicht wurde die Hoffnung nach Frieden in den Alltag mitgenommen und in die Welt hinausgetragen.

Feierliche Stimmung am Ranfttreffen 2022. Bild: Christian Reding/PD

Nachdem das Ranfttreffen 2020 und 2021 aufgrund der Coronalage nicht durchgeführt werden konnte, war die diesjährige Durchführung umso erfreulicher. Nach zwei Jahren Pause erlebten die Teilnehmenden dieses Jahr wieder die spirituelle Kraft der Ranftschlucht. Jungwacht Blauring Schweiz blickt daher auf ein erfolgreiches Ranfttreffen 2022 zurück. (pd)