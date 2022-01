Obwalden Verhüllungsverbot: Regierung beantragt Anpassung der Ausnahme-Regelungen Das Verbot der Vollverschleierung soll die öffentliche Ordnung schützen. Aufgrund seiner Ausnahmen ist es laut dem Obwaldner Regierungsrat in der Praxis aber kaum umsetzbar.

Im März 2021 haben die Stimmberechtigten das Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum in der ganzen Schweiz in der Bundesverfassung verankert. In Rücksprache mit den Kantonen wird die Bestimmung in einem Bundesgesetz festgeschrieben. Mit einer neuen Bestimmung im Schweizerischen Strafgesetzbuch soll die Gesichtsverhüllung an allen Orten verboten werden, die öffentlich zugänglich sind. Wer sich nicht an dieses Verbot hält, wird mit einer Busse bestraft.

Allerdings sieht das Gesetz laut einer Mitteilung des Obwaldner Regierungsrats Ausnahmen vor. Aus Gründen der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen, des einheimischen Brauchtums, für Werbezwecke (Werbemaskottchen) und für den Besuch von Sakralstätten bleibt die Verhüllung erlaubt. Gesichtsverhüllungen sollen auch bei Einzelauftritten und Versammlungen im öffentlichen Raum zulässig sein, wenn sie zur Ausübung der Grundrechte der Meinungsäusserungsfreiheit oder der Versammlungsfreiheit notwendig sind oder wenn es sich dabei um eine bildliche Meinungsäusserung handelt, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht beeinträchtigt. Mit diesem Vorschlag soll eine Balance gefunden werden zwischen dem öffentlichen Interesse an einer Vereitelung anonym begangener Straftaten und ihrer Verfolgung und dem individuellen Anspruch, die Grundrechte der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit im öffentlichen Raum ohne unverhältnismässige Einschränkungen wahrnehmen zu können.

Grosse Probleme in der Praxis

Der Kanton Obwalden begrüsst die bundesrechtliche Umsetzung des Verhüllungsverbots im Strafgesetzbuch. Vorbehalte hat der Regierungsrat zu einem Teil der Bestimmung, welcher eine Gesichtsverhüllung zulässt, wenn sie aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes als geboten erscheint. Dieser Passus werde in der Praxis grosse Probleme bereiten, hält die Regierung fest. «Wenn jemand durch die Teilnahme an einer Demonstration in seiner Persönlichkeit oder von Arbeitsplatzverlust gefährdet ist, dürfte er sich theoretisch verhüllen», macht Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad ein Beispiel. Zu überprüfen, ob sich eine Verhüllung aufgrund der vorliegenden Ausnahmebestimmung rechtfertige, sei zu diesem Zeitpunkt faktisch unmöglich, hält die Regierung weiter fest. Die Durchsetzung des Verbots sei erst nach Begehen einer Straftat oder zumindest der Androhung einer solchen umsetzbar. Ein Ziel des Verhüllungsverbots sei aber gerade der Schutz der öffentlichen Ordnung. Daher beantragt die Regierung beim Bund, den entsprechenden Teilsatz zu streichen oder anzupassen.