Obwalden Bis zu 1,98 Promille: Zwei Männer setzen sich alkoholisiert ans Steuer – ein anderer steht unter Drogeneinfluss Die Kantonspolizei Obwalden hat übers Wochenende drei fahruntaugliche Personen beim Autolenken erwischt.

Am Samstagabend wurde bei einer Verkehrskontrolle in Engelberg ein 50-jähriger Autofahrer erwischt, der zuvor Betäubungsmittel eingenommen hat. Das schreibt die Kantonspolizei Obwalden auf ihrer Facebook-Seite.

Im Verlauf der Nacht stiess die Polizei auf einen weiteren fahruntauglichen Lenker. Um etwa 00.25 Uhr kam es in Alpnach auf der Chlewigenstrasse zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autolenker fuhr vom Schoried her in Richtung Alpnach Dorf. Auf Höhe der Kreuzung Chlewigenstrasse/Pfisternstrasse verlor er die Kontrolle über das Auto und geriet links ab der Strasse.

Er kollidierte mit einer Strassenlaterne, mehreren Steinblöcken sowie einem Baum. Der Autolenker und seine Mitfahrerin wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest beim Mann durchgeführt. Das Ergebnis: 0,72 Promille.

Der Fahrer kollidierte mit einer Strassenlaterne, mehreren Steinblöcken und einem Baum. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Mit unsicherer Fahrweise auf Brünigstrasse

Kurz nach 7 Uhr fiel dann gestern in Sachseln ein Auto auf, das ohne Licht und mit unsicherer Fahrweise auf der Brünigstrasse in Richtung Sarnen fuhr. Auch bei diesem 33-jährigen Lenker wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen positiven Wert von 1,98 Promille. (lur)