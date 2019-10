Obwalden budgetiert für 2020 leichtes Minus Das Budget 2020 des Kantons Obwalden schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2,2 Millionen Franken ab. Dank den 11,1 Millionen Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung muss die Regierung die Reserven nicht anzapfen. Markus von Rotz

Finanzdirektorin Maya Büchi und Finanzverwalter Daniel Odermatt bei der Präsentation der Rechnung 2017. Se informierten am Montag auch über das Budget 2020. (Bild: Corinne Glanzmann, Sarnen, 28. März 2018)

Ende dieses Jahres werden in der so genannten Schwankungsreserve des Kantons Obwalden noch 27 Millionen Franken liegen. Diese sollen für das Jahr 2020 nicht angegriffen werden, wie Finanzdirektorin Maya Büchi am Montag bei der Präsentation des Budgets sagte. «Reserven sollen Reserven für besondere Situationen sein», sagte sie. Eine solche gebe es derzeit nicht.

Die Regierung geht von einem Gesamtaufwand von 321 Mio. Franken aus. Gleichzeitig erwartet sie sehr hohe Investitionen von 85 Mio. Franken. Weil aber im Fall etwas des Hochwasserschutzes oder der A8 (Kaiserstuhl) der Bund hohe Beiträge leistet, fallen netto für den Kanton nur Ausgaben von 25 Mio. Franken an.

Verbessern will die Regierung die finanzielle Situation des Personals. Der Kantonsrat soll bei der Beratung des Budgets 218'000 Franken bewilligen für strukturelle Lohnmassnahmen, weil die Gehälter in Obwalden derzeit rund acht Prozent unter denen der Nachbarkantone liegen. Am 2015 eingeführten Stellenstopp und am Abbau von 20 Stellen bis Ende nächsten Jahres hält die Regierung fest, wie Büchi betonte.