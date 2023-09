Obwalden Chef der Armee Thomas Süssli war Gast in Flüeli-Ranft Thomas Süssli referierte vor rund 100 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft über aktuelle Themen.

Der Korpskommandant und Chef Armee, Thomas Süssli, bei seiner Rede an einem Stehlunch der Schweizer Armee im Kanton Obwalden. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Flüeli-Ranft, 1. 9. 2023)

Das in Aarau domizilierte Kommando der Territorialdivison 2 besucht jedes Jahr abwechslungsweise einen der sieben Kantone ihres Einsatzraumes. Darunter sind die Kantone Ob- und Nidwalden, die den Anlass jeweils gemeinsam durchführen.

Als Gast konnte Kommandant Divisionär Daniel Keller am Freitag, 1. September, im Jugendstil-Hotel Paxmontana in Flüeli-Ranft Thomas Süssli, den Chef der Armee, begrüssen. Die beiden Gastgeberkantone waren vertreten durch Regierungsrat Christoph Amstad, Vorsteher Sicherheits- und Sozialdepartement Obwalden sowie Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi, Vorsteherin Justiz und Sicherheitsdepartement Nidwalden. Das Grusswort richtete Regierungsrat Amstad zum Thema Leadership an die Gäste.

Von links: Korpskommandant Thomas Süssli, Chef der Armee, der Obwaldner Regierungsrat Christoph Amstad, die Nidwaldner Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi und Divisionär Daniel Keller, Kommandant der Territorialdivision 2. Bild Robert Hess (Flüeli-Ranft, 1. 9. 2023)

Vor rund 100 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft referierte der Chef der Armee über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik und Militär in grossen Nationen sowie Krisengebieten in aller Welt. Ein Podium mit vier Armeeangehörigen leitete zum Stehlunch auf der Paxmontana-Terrasse «vor prächtiger Landschaft», so der Chef der Armee, über.