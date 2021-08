Frauenklinik Chefärztin wechselt von Obwalden nach Nidwalden Steffi Leu-Hense leitet seit Juli 2020 die Frauenklinik am Spital in Sarnen und wechselt in die gleiche Funktion ans Spital Nidwalden.

Chefärztin Dr. med. Steffi Leu-Hense verlässt das Kantonsspital Obwalden (KSOW) auf Ende Februar 2022. Sie nutze die Gelegenheit für ihre berufliche Weiterentwicklung innerhalb der neu gebildeten LUKS Gruppe und übernehme die Nachfolge des in Pension gehenden Chefarztes der Frauenklinik des Spitals Nidwalden, schreibt das Spital in einer Mitteilung.

Chefärztin Steffi Leu-Hense wechselt ans Spital Nidwalden. Bild: PD

Seit Juli 2020 leite Steffi Leu sehr kompetent die Frauenklinik des Kantonsspitals Obwalden und sei gleichzeitig Mitglied der Spitalleitung. Sie habe sich sowohl als Ärztin im Bereich Geburtshilfe und Gynäkologie wie auch als Führungsperson einen ausgezeichneten Ruf geschaffen, so die Mitteilung weiter. Spitalrat und Spitalleitung drücken ihr grosses Bedauern über den Weggang von Steffi Leu aus und wünschen ihr für die neue Tätigkeit viel Erfolg und Freude.

Die Geburtshilfe sei einer der vier gesetzlich geregelten Leistungsaufträge des Kantonsspitals Obwalden. Um diesen Auftrag zu erfüllen, schreibe das KSOW die Stelle einer Chefärztin/eines Chefarztes in Kürze aus, um die Suche nach einem Ersatz für die frei werdende Stelle zu starten.

Breite operative und geburtshilfliche Ausbildung

In Stans wird Steffi Leu am 1. März des kommenden Jahres die Verantwortung für die Frauenklinik übernehmen, wie das Spital Nidwalden mitteilt. Die 42-Jährige sei eine ausgewiesene Fachexpertin im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie habe eine breite operative und geburtshilfliche Ausbildung und sei zusätzlich in der Kinder- und Jugendgynäkologie zertifiziert, schreibt das Spital Nidwalden weiter. Sie gelte als ausgezeichnete Laparoskopikerin (minimalinvasive Eingriffe), die ihren Schwerpunkt in der operativen Gynäkologie habe. Die neue Chefärztin werde den bereits bestehenden guten Kontakt zu den anderen Frauenkliniken der LUKS Gruppe - insbesondere zu Luzern - weiter ausbauen. Steffi Leu-Hense ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie lebt mit ihrer Familie in Kerns.

Pensionierung von Thomas Prätz

Geht in Pension: Chefarzt Thomas Prätz. Bild: PD

Der Chefarztwechsel erfolgt laut dem Spital Stans aufgrund der Pensionierung von Dr. med. Thomas Prätz. Unter seiner Leitung habe die Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe in den letzten acht Jahren so manchen Geburtenrekord innerhalb des Kantons Nidwalden feiern dürfen. Auch im laufenden Jahr sei die aktuelle Geburtenrate überdurchschnittlich hoch. Thomas Prätz wird die Klinik bis zum Eintritt von Steffi Leu weiterhin leiten und so eine rollende Klinikübergabe ermöglichen. (pd/mu)