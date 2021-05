Obwalden CSP will Gesundheitsamt aus Finanzdepartement entfernen Eine gute Gesundheitsversorgung und tiefe Kosten würden sich widersprechen. Beides sei in Obwalden Ziel der Finanzdirektion, so die CSP.

Bislang ist in Obwalden das Gesundheitsamt Teil des Finanzdepartementes, das derzeit von der FDP-Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser geführt wird. Das möchte die Kantonsratsfraktion der CSP nun aber ändern. In der Session Ende Monat werde sie eine Motion einreichen, wie die CSP in einer Mitteilung schreibt. Das Ziel der Partei: Per 1. Juli 2022 soll das Gesundheitsamt aus dem Finanzdepartement herausgelöst werden. Danach sollen der Gesundheits- und der Sozialbereich zusammen in ein neues Departement überführt werden.

Begründet wird der Vorstoss unter anderem damit, dass in die Zuständigkeit des Finanzdepartementes «viele gewichtige Themen» fallen würden: «die herausfordernde Finanzlage des Kantons, Gesundheitsstrategie, Spital, Akutversorgungsstrategie, Steuern». Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Finanzdepartementes trage verschiedene Hüte gleichzeitig, da die entsprechende Person Finanzdirektor und Gesundheitsdirektor gleichzeitig sei, «was zu Problemen führen kann». Dies habe sich auch im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie gezeigt, schreiben die CSP-Vertreterinnen Regula Gerig und Helen Keiser-Fürrer in ihrer Motion.

Unklare Situationen bezüglich Federführung

Im Bericht über den Einsatz des kantonalen Führungsstabs im Zusammenhang mit der Pandemie, den der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 28. Januar zur Kenntnis genommen hat, heisse es zum Beispiel:

«Bei der Ereignisbewältigung hat sich gezeigt, dass zwischen dem Gesundheitsamt und der Finanzverwaltung Zielkonflikte bestehen.»

Einerseits sollen ausreichende und teilweise kostenintensive Massnahmen zur Krisenbewältigung getroffen werden, und andererseits versuche die Finanzverwaltung, die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Kantonskasse möglichst gering zu halten. «Sind beide Ämter im gleichen Departement angesiedelt, wird ein grosser Teil der Abwägungen verständlicherweise departementsintern geführt», heisst es in der Motion weiter. Es sei vereinzelt zu unklaren Situationen bezüglich der Federführung und Verantwortlichkeit gekommen – nicht zuletzt auch wegen der «Doppelbesetzungen».

Bereits früher habe die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission dem Regierungsrat im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Kantonsspitals geschrieben, ein Wechsel der politischen Zuständigkeit für das Gesundheitsdossier sei dringend zu prüfen.

Doch auch noch weitere Gründe würden für eine Trennung von Gesundheitsamt und Finanzdepartement sprechen, findet die CSP. «Im Gesundheitsbereich zeichnen sich weitere grosse Herausforderungen ab.» Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeige, dass bis 2050 mit einer deutlichen Zunahme der Altersgruppe der über 65-Jährigen zu rechnen sei. «Dabei weist der Kanton Obwalden unter den Schweizer Kantonen eine der höchsten Zuwachsraten auf.» Um diese «grosse Herausforderung» zu bewältigen, müssten jetzt die Weichen gestellt werden, so die Forderung. Die 2003 erarbeitete Altersstrategie sei nicht mehr aktuell und sei auch nie im vorgesehenen Rahmen umgesetzt worden.

Aktuelle Konstellation führe zu kurzfristiger Sicht

«Das Thema Alter muss von den Bereichen Gesundheit und Soziales bearbeitet werden und erfordert eine enge Zusammenarbeit. Die Verortung dieser Themen in zwei verschiedenen Departementen erschwert die Arbeit.» Unter dem Lead des Gesundheitsamtes müsse eine ganzheitliche Gesundheits­strategie erarbeitet werden.

Weiter verlangt die CSP, das Thema Prävention müsse eventuell auch in Zusammenarbeit mit Nidwalden angegangen werden. Es sei wichtig, das entsprechende Spezialwissen nicht auszulagern, sondern im Gesundheitsamt selbst aufzubauen und zu pflegen. «Im Bereich der Palliativ- und vor allem der Demenzstrategie wurde die Erarbeitung bereits aufgegleist.»

Eine Gesundheitsstrategie über den ganzen Kanton fehle, monieren die CSP-Kantonsrät­innen ausserdem. «Das Gesundheitsamt muss personell dazu in der Lage sein, den Lead zu übernehmen und so vom Reagieren ins Agieren kommen.» Die nötigen gesundheitspolitischen Weichenstellungen würden innerhalb des Finanzdepartementes mit dem «Anspruch auf möglichst geringe Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen» in Konkurrenz stehen, ortet die CSP auch grundsätzlich ein Problem in der aktuellen Konstellation. «Eine solch kurzfristige Betrachtungsweise führt langfristig zu einer höheren Belastung der Kantons­finanzen.»

Das Finanzdepartement möchte sich derzeit noch nicht zum Vorstoss äussern, wie es auf Anfrage heisst. «Wir halten uns an den ordentlichen Prozess, wonach eingereichte Vorstösse durch den Regierungsrat anschliessend beraten und beantwortet werden.»