Obwalden Dank Notkredit schreibt das Kantonsspital Obwalden schwarze Zahlen Nach dem Lockdown im Frühling 2020 konnte das Kantonsspital aufholen. Der Notkredit des Kantons musste nur teilweise beansprucht werden.

Das Kantonsspital Obwalden. Bild: Obwaldner Zeitung (Sarnen, 9. Januar 2019)

Die Rechnung 2020 des Kantonsspitals Obwalden (KSOW) hat sich auf den ersten Blick gegenüber 2019 deutlich verbessert. Damals gab es ein Defizit von 1,78 Millionen Franken. Das vergangene Jahr konnte mit einem Plus von 1,18 Millionen Franken abgeschlossen werden. Ohne den Notkredit zur Aufrechterhaltung der Liquidität wäre ein Verlust von 0,77 Millionen Franken das Ergebnis gewesen, was angesichts der Erhöhung des Standortsicherungsbeitrags um 1 Million Franken praktisch ein unverändertes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dies schreibt das Kantonsspital Obwalden am Donnerstag in einer Mitteilung. «Dieses Ergebnis darf jedoch aufgrund des Lockdowns über eineinhalb Monate als hervorragend angesehen werden», heisst es weiter.

Das KSOW behandelte im vergangenen Jahr 3450 stationäre Patienten, das sind sieben Patienten weniger als im Vorjahr. Während die Anzahl behandelter Patienten im März und April während des vom Bundesrat verordneten Lockdowns noch um 143 Patienten oder 24 Prozent hinter dem Vorjahr lag, wurde dieser Rückstand in den übrigen Monaten praktisch vollständig kompensiert. Dass das Jahrespensum an stationären Behandlungen innerhalb von zehneinhalb Monaten erbracht werden konnte, habe an einem ausserordentlichen Effort des Personals gelegen, vor allem über den Sommer und während der zweiten Coronawelle im vierten Quartal, heisst es weiter.

Auch samstags wurde operiert

Während die Isolationsstation der Inneren Medizin teilweise bis zu 15 Patienten mit Covid-19 betreute, Patienten, die pflegerisch bis doppelt so zeitaufwendig sind wie solche mit Normbehandlungen, wurden auf den Abteilungen der Chirurgie und der Frauenklinik neben den eigenen alle weiteren Patienten ohne Covid-19 behandelt. Um die sehr hohe Bettenauslastung bewältigen zu können, wurden seitens des Personals kreative Ansätze gewählt. So wurde auch samstags operiert und Patienten ab dem dritten postoperativen Tag im nahe gelegenen Kurhaus ärztlich und physiotherapeutisch weiterbetreut. So konnten die knappen Betten für neue (Notfall-)Patienten freigemacht werden.

Coronanotkredit nur teilweise beansprucht

Während sieben Wochen hat der Bundesrat sämtliche stationären und ambulanten Planbehandlungen untersagt, was ein empfindliches Loch in die bereits dünne Liquiditätsdecke des Spitals riss. Dank der Kreditzusage des Kantons über 4,4 Millionen Franken konnte der Betrieb des KSOW aufrechterhalten werden. Aufgrund der grossartigen Jahresleistung habe das Spital letztlich nur 2,8 Millionen Franken oder 64 Prozent des Kredites in Anspruch nehmen müssen.

Mit dem Outsourcing des Labors hat der Spitalrat Schritte unternommen, um das Defizit des Spitals nach dem abgeschlossenen Stellenabbau von 25 Vollzeitstellen in den Jahren 2018/19 weiter zu verbessern. Zusammen mit der Spitalleitung werden weitere Überlegungen zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Situation des Spitals gemacht.