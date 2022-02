Obwalden Der Vorstand des Regionalen Sozialdienstes Obwalden steht fest Der Zweckverband zur Zusammenlegung der Sozialdienste wird Mitte 2023 seinen Betrieb aufnehmen. Der Vorstand beginnt jedoch bereits jetzt mit der Arbeit.

Der Vorstand des zukünftigen Zweckverbandes Regionaler Sozialdienst Obwalden (von links): Markus Zahno, Roman Schleiss, Peter Kohler (Präsident), Marta Omlin Betschart und Peter Krummenacher. Bild: PD

Das Stimmvolk aller Obwaldner Gemeinden hat am Sonntag, 13. Februar, dem Beitritt zum Zweckverband zur Zusammenlegung der Sozialdienste zugestimmt. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll der Regionale Sozialdienst Obwalden Mitte 2023 seinen Betrieb aufnehmen. In den nächsten 16 Monaten werde die neue Organisation aufgebaut. Dabei stehe die Bestimmung von Rahmenbedingungen für die Zusammenführung des Personals sowie die Suche eines Standorts für den Regionalen Sozialdienst Obwalden im Vordergrund. Für die Alpnacher Gemeinderätin Regula Gerig als Vertreterin der Konferenz der Sozialvorstehenden ist klar: «Es stehen wichtige Entscheidungen im Raum, welche zeitnah angegangen werden sollen.»

Die Obwaldner Gemeinden haben deshalb bereits die Statuten des neuen Zweckverbandes beim Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. Bis Ende April dürfte der Zweckverband seine Rechtspersönlichkeit erhalten. Im Mai 2022 seien die erste Delegiertenversammlung und die offizielle Wahl des Vorstandes vorgesehen. Der zukünftige Vorstand werde jedoch bereits in diesen Tagen die Arbeit aufnehmen. «Wir finden es wichtig, dass der Vorstand des Zweckverbandes von Beginn weg die Verantwortung übernehmen kann», erklärt Regula Gerig. Die Konferenz der Sozialvorstehenden befasste sich deshalb bereits im Vorfeld der Abstimmung mit der Rekrutierung und Bestimmung des ersten Vorstandes des Zweckverbandes.

Dazu haben sie folgendes Anforderungsprofil definiert, welches das Vorstandskollegium als Ganzes zu erfüllen habe: Kenntnisse der öffentlichen Verwaltung und des Sozialwesens, insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe und des Kindes- und Erwachsenenschutzes; Kompetenz zur strategischen Führung von Organisationen des öffentlichen Rechts im sozialen und politischen Umfeld; Betriebswirtschaft (insbesondere Controlling, Riskmanagement und Personalmanagement); Finanzwesen, Recht und Kommunikation.

Peter Kohler übernimmt das Präsidium

Der erste Vorstand des Zweckverbandes Regionaler Sozialdienst Obwalden setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Peter Kohler, 51-jährig, ist wohnhaft in Kerns und Inhaber eines Beratungsunternehmens mit Schwerpunkt Non-Profit-Organisationen und Verwaltungen. Er wird das Präsidium übernehmen. Der 57-jährige Peter Krummenacher wohnt in Kägiswil, ist Jurist und Winzer. Marta Omlin Betschart, 65-jährig, ist in Sachseln aufgewachsen und wohnt nun in Rapperswil-Jona. Sie war während über 30 Jahren als Personalchefin in verschiedenen Unternehmen tätig. Der 50-jährige Roman Schleiss wohnt in Engelberg, ist Gemeindeschreiber sowie Leiter Soziales der Gemeinde Engelberg. Markus Zahno, 59-jährig, wohnt in Luzern und leitet den Bereich Soziales/Gesellschaft der Gemeinde Sarnen.

«Es ist uns gelungen, einen Vorstand zu formieren, welcher diesen Anforderungen vollumfänglich gerecht wird und mit der nötigen Freude und Demut an die anspruchsvolle Arbeit herangeht», freut sich Regula Gerig. Roman Schleiss und Markus Zahno nehmen als Privatpersonen Einsitz im Vorstand. Sie stellen sicher, dass das vorhandene Projektwissen dem Vorstand zur Verfügung steht.

«In den letzten Jahren wurden wertvolle Grundlagen für die Schaffung des Regionalen Sozialdienstes geleistet. Als Mitglied des Vorstandskollegiums liegt mir die erfolgreiche Umsetzung der Zusammenführung am Herzen. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Obwalden und insbesondere auch die bestehenden Mitarbeitenden dürfen dies von uns erwarten», blickt Peter Kohler in die Zukunft. (cn)