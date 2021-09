Obwalden Die Älggi-Alp ist Ort der Schweizer Mittelpunkte Der Waldmittelpunkt der Schweiz hat sich in den vergangenen acht Jahren um 460 Meter verschoben, bleibt aber auf dem Älggi.

Gemeinsam vergraben WSL-Direktorin Beate Jessel, BAFU-Vizedirektor Paul Steffen und Regierungsrat Josef Hess (von rechts) die in einem Rohrstück eingelegte neue Urkunde. Bild: Robert Hess (Älggi-Alp, 10. September 2021)

Der geografische Mittelpunkt der Schweiz liegt auf der Älggi-Alp, oberhalb von Sachseln, auf rund 1600 Metern. Er wurde 1988 anlässlich der 150-Jahr-Feier des Bundesamtes für Landestopografie ausgemessen. Die Älggi-Alp ist vor allem auch durch die Feiern zu Ehren der Schweizerin oder des Schweizers des Jahres von 2002 bis 2015 bekannt geworden.

Weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit der Waldmittelpunkt der Schweiz, der im Rahmen des Landesforstinventars (LFI) ermittelt wird. «Im ersten Inventar lag er noch auf Giswiler Boden», sagte gestern Christoph Fischer, der stellvertretende Programmleiter des LFI, bei einem Medienanlass auf der Älggi-Alp. Zehn Jahre später lag er in der Gemeinde Sachseln und seither bewegt er sich immer mehr auf den Landesmittelpunkt zu. Die Distanz beträgt zwischen den beiden Mittelpunkten «nur noch etwa 290 Meter in der Luftlinie», so Fischer. Dass sich der Waldmittelpunkt bewegt, liege daran, dass sich die Waldflächen in der Schweiz vergrössern und verändern, sich gegen Ostsüdost bewegen und zwar mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Zentimetern pro Tag.

Der Obwaldner Regierungsrat Josef Hess ergänzte gestern, dass der Waldmittelpunkt seit Berechnungsbeginn 1988 immer im Kanton Obwalden gewesen sei. «Und ich hoffe», so Hess weiter, «dass in 10 bis 15 Jahren wiederum ein Anlass zum Zentrum des Schweizer Waldes in Obwalden stattfinden wird, um diese Tradition weiterzuführen.»

Urkunde an neuem Standort

In den vergangenen acht Jahren – zwischen dem dritten und vierten Landesforstinventar – hat sich der Waldmittelpunkt auf dem Älggi um rund 460 Meter nach Südosten verschoben. Deshalb wurde am neuen Standort des Mittelpunktes in einer Waldlichtung im «Chli Älggi» eine neue Urkunde mit den aktuellsten Informationen vergraben. Dabei wurde Baudirektor Josef Hess durch Beate Jessel, Direktorin der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL), sowie Paul Steffen, Vizedirektor des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), tatkräftig unterstützt. Beide hatten vorher in ihren Referaten die grosse Bedeutung des Landesforstinventars für die Wald- und Umweltpolitik hervorgehoben.