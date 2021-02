Obwalden Die Fahrgäste der Pilatus-Zahnradbahn geniessen künftig einen Rundblick – so werden die neuen Wagen aussehen Die neuen Triebwagen der Zahnradbahn auf den Pilatus haben viel Glas. Selbst durchs Dach kann man hindurchschauen. Vorerst gibt's allerdings erst das Modell zu bewundern.

Wie werden die acht neuen Triebwagen aussehen, die künftig von Alpnachstad auf den Pilatus fahren? Am Dienstag lüftete die Pilatusbahnen AG das Geheimnis. Am Medientermin in der Messe Allmend gab ein Modell im Massstab 1:10 einen Vorgeschmack auf das Design der Triebwagen.

Godi Koch, Direktor (links), und Bruno Thürig, Verwaltungsratspräsident der Pilatusbahnen, mit dem Modell der neuen Zahnradbahn.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. Februar 2021)

Auffälligstes Merkmal: das viele Glas. Ausser von unten kann man von allen Seiten ins Wageninnere blicken. Bis auf den Fussboden hinunter reicht die Glasfront. Selbst das Dach ist transparent, bis auf den technischen Bereich mit dem Stromabnehmer. «Wir wollen dem Gast einen super Ausblick auf die imposante Bergwelt bieten», erläutert Designer Thomas Küchler, der die neuen Triebwagen gestaltet hat. Die schlanke Rahmenkonstruktion kommt im klassischen Pilatus-Rot daher. Die technischen Komponenten wurden zu Gunsten der Transparenz und des Fahrgastraums so kompakt wie möglich gemacht.

Das Modell der neuen Pilatus-Zahnradbahn im Massstab 1:10. Bild: PD

Türen gibt's auf beiden Seiten. Bild: PD

«Ich bin wirklich begeistert von den neuen Triebwagen und überzeugt davon, dass die Fahrt den Gästen noch mehr Herzklopfen bereitet. Besonders an der Eselwand wird der Ausblick grandios», schwärmt Bruno Thürig, Verwaltungsratspräsident der Pilatusbahnen AG.

Im Halbstundentakt auf den Pilatus

Pilatusbahnen-Direktor Godi Koch hebt die betrieblichen Vorteile der neuen Fahrzeuge für je 48 Personen gegenüber ihren gut 80-jährigen Vorgängern hervor. «Statt alle 50 Minuten können wir künftig im Halbstundentakt fahren». Möglich macht dies einerseits die Doppeltraktion. Vier Triebwagen, wobei je zwei aneinandergehängt sind, fahren den Berg hinauf und kreuzen in Ämsigen die beiden talwärts fahrenden Doppeltraktionen. Andererseits werden die Betriebsabläufe dank Türen auf beiden Seiten und eines zweiten Perrons in Alpnachstad weiter vereinfacht. Zusätzliches Rangieren entfällt.

Auch entspreche die Bahn den neuesten Normen für einen behindertengerechten ÖV. «Dafür bauen wir auf Pilatus Kulm eine verbreiterte Wartehalle und einen neuen Lift», so Godi Koch. Unverändert bleibt das bewährte Zahnstangensystem, welches Eduard Locher mit seiner Mannschaft vor über 130 Jahren erschuf.

80-jährige Triebwagen wurden störungsanfällig

Nur um des Gästeerlebnisses wegen haben die Pilatusbahnen nicht 55 Millionen Franken in neue Züge investiert. «Die über 80-jährigen Triebwagen haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sie werden anfälliger für Störungen, der Unterhalt wird aufwendiger und Ersatzteile gibt's auch keine mehr», erklärt Godi Koch. 80 Jahre tönt nach viel. «Es war schon an der Zeit», gesteht er ein. «Doch nach dem Ersatz der Luftseilbahn 2015 für 18 Millionen Franken wollten wir mit der nächsten Investition zuwarten, damit wir sie wie üblich bei uns mit eigenen Mitteln finanzieren konnten.» Das sei auch diesmal fast gelungen. Wegen der coronabedingten Umsatzausfälle habe es allerdings zusätzliche Aktionärs- und Bankdarlehen gebraucht.

Die neue Zahnradbahn auf den Pilatus. Pilatusbahnen

Trotz der Erneuerungen muss man auch diesen Sommer nicht auf die Fahrt mit der steilsten Zahnradbahn der Welt verzichten. «Bis zum Start der diesjährigen Saison im April ist der Umbau der Talstation Alpnachstad abgeschlossen», erklärt Godi Koch. Dann nimmt der erste neue Triebwagen für Testzwecke Fahrt auf. Im Mai 2023 sollen dann sämtlich acht neue Triebwagen ihre Vorgänger ersetzt haben. Auf Pilatus Kulm laufen die Bauarbeiten parallel zum Bahnbetrieb, da diese im Winter nicht möglich sind. Eine Preiserhöhung sei wegen der erneuerten Bahn nicht angedacht. So könne man auch künftig für 36 Franken mit dem Halbtax oder dem GA mit der Zahnradbahn fahren, was ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis sei, so Koch.

Und wer trotz der Annehmlichkeiten der neuen Fahrzeuge ihren Vorgängern nachtrauert, kann beruhigt sein: Zwei Triebwagen aus den 1930er-Jahren bleiben erhalten und werden in Zukunft für Extrafahrten zum Einsatz kommen.