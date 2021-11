obwalden Die Holzbranche rückt zusammen Die Pro Holz Unterwalden fusioniert mit der Lignum Holz Zentralschweiz. Damit soll die Holzbranche für die Zukunft fit gemacht und konkurrenzfähig werden.

Holz als Baumaterial ist wieder mehr gefragt. Hier der neue OKB-Hauptsitz in Sarnen, gebaut aus Schweizer Holz. Bild: PD

Pro Holz Unterwalden fördert die Wettbewerbsfähigkeit der Holzwirtschaft und die verbesserte Nutzung von Holz in Obwalden und Nidwalden. Nun löst sich der Verein nach 27 Jahren auf und schliesst sich der Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz (LHZ) an. Damit sind nun alle Zentralschweizer Kantone in dieser überregionalen Organisation integriert.

Die Pro Holz Unterwalden bleibt als Regionalgruppe erhalten, verliert allerdings ihre finanzielle Eigenständigkeit. «Für unsere Projekte müssen wir neu bei LHZ einen Antrag stellen», sagte Obmann Elmar Stocker.

Die Branche für die Zukunft fit machen

Insgesamt 26 Mitglieder und einige Gäste wohnten der letzten Generalversammlung in der Rosenburg in Stans bei. Einstimmig beschlossen sie die Auflösung des Vereins Pro Holz Unterwalden per 31. Dezember 2021 und den Anschluss an die LHZ. Zudem entschieden sie, dass das Vereinsvermögen von etwas mehr als 28'000 Franken in die Kasse der LHZ überwiesen wird.

Für die Unterwaldner Holzbranche beginnt damit eine neue Ära mit einer breiteren Vernetzung. Denn der Wald höre bei der Kantonsgrenze nicht auf, sagte Renato Arnold, Vizepräsident der LHZ, der den Mitgliedern für ihren Entscheid gratulierte. Für ihn ist klar: «Wir möchten die Branchen fit machen für die Zukunft und die Wertschöpfung stärken.» Die Aufgaben der Regionalgruppe Pro Holz Unterwalden bleiben gleich. Neu bestehe aber die Möglichkeit, Probleme gemeinsam zu lösen, so Arnold weiter.

Seit einigen Jahren besteht in der Schweiz die Möglichkeit, Hochbauten bis zu einer Bauhöhe von 30 Metern mit maximal elf Geschossen aus Holz zu bauen. Doch mit Blick auf die ausländische Billigkonkurrenz sind die Herausforderungen der Branche hoch. Dies vor allem für das Berggebiet, wo das Holz mit teuren Helikopterflügen oder aufwendigen Seilanlagen ins Tal transportiert werden muss. «Das ist nun eine Aufgabe der LHZ», sagte Elmar Stocker, der die Regionalgruppe auch zukünftig leiten wird. Dabei verweist er auf die Kantone Uri und Schwyz mit ähnlichen Problemen. Stocker räumte ein, dass die Holzpreise gestiegen sind. Allerdings so Stocker:

«Die Waldbesitzer spüren noch nichts.»

Ein weiteres Problem mit dem sich die Holzbranche beschäftigt, sind fehlende Sägereien. «Die Holzkette ist nicht durchgängig», stellte Stocker fest.

Raubbau von Holz in der Schweiz vor über 100 Jahren gestoppt

Mit positiven Signalen meldete sich der Obwaldner Regierungsrat Sepp Hess am Schluss der Versammlung zu Wort. «Ich denke, das Leben ist nicht so schlecht», sagte Hess und meinte damit die Klimathematik und die Nachhaltigkeit als Volksbewegung. «Davon können wir profitieren», meinte Hess und erwähnte, dass in den letzten Jahren zahlreiche schöne Bauten aus Holz erstellt wurden. Der Nidwaldner Regierungsrat Joe Christen berichtete vom Klimagipfel in Glasgow, wo 100 Länder beschlossen, den klimaschädlichen Raubbau in den Wäldern zu stoppen.

«Unsere Waldeigentümer haben das bereits vor mehr als 100 Jahren gemerkt und für Nachhaltigkeit gesorgt»,

so Christen.

Seit einigen Jahren verleiht die Pro Holz Unterwalden Personen, die sich für Holz als Bau-, Werk- und Rohstoff einsetzen, den «Holzkopf». Prominentester Preisträger ist Oskar Schwenk, ehemaliger VR-Präsident der Pilatus Flugzeugwerke AG. Dieser Brauch wird die Unterwaldner Regionalgruppe weiterführen. Demnächst wird der Künstler Rochus Lussi zum 9. Holzkopf geehrt.