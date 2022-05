Obwalden Die Oldtimer erobern wieder Sarnen und Beromünster Nach zwei Ausfalljahren findet es endlich wieder statt: «O-iO Oldtimer in Obwalden» dürfte am Pfingstwochenende wieder Tausende nach Sarnen locken. Am Sonntag tuckern die Oldtimer nach Beromünster.

Parade am O-iO 2018. Bild: PD

Längst vergangene Zeiten leben am Pfingstwochenende am 4. und 5. Juni auf den Zentralschweizer Strassen auf. Freunde von Oldtimern kommen dank dem «O-iO Oldtimer in Obwalden» voll auf ihre Kosten. Am Pfingstsamstag sind 580 edle alte Fahrzeuge in Sarnen zu bestaunen. Die Anmeldeliste ist voll, ausgebucht. Getreu dem Motto der diesjährigen O-iO-Ausgabe «Altes ehren, sich Neuem nicht verwehren – Mobilität gestern, heute und morgen» gibt es an der Bahnhofstrasse aber auch 15 Fahrzeuge der neusten Generation mit alternativen Elektroantrieben und ein Auto mit Wasserstoffantrieb zu sehen. Probe fahren ist durchaus erwünscht.

Impressionen vom O-iO aus dem Jahr 2019:

37 Bilder 37 Bilder Zur 20. Ausgabe des OiO tuckerten 540 Oldtimer durch Sarnen. (Bild: Jakob Ineichen, 9. Juni 2019)

Organisator Ruedi Müller ist die Umweltthematik wohlbewusst. Eine Umfrage habe 2021 ergeben, dass hochgerechnet über drei Millionen Personen in der Schweiz Oldtimer als erhaltenswertes Kulturgut einstuften. Da sie aber nur zu ausgewählten Zeiten gefahren werden, entfallen auf historische Fahrzeuge gerade mal 0,1 Prozent aller gefahrenen Kilometer in der Schweiz. Ruedi Müller:

«Was viele nicht wissen: Mit einem zugelassenen Oldtimer darf man maximal 3000 Kilometer pro Jahr fahren.»

Am O-iO geht es 2022 als Themenschwerpunkt um alternative Antriebe. Dabei treffen Oldtimer auf aktuelle Modelle. Im Bild: 1918 Detroit Electric. Bild: PD

Doch der Ramersberger hat sich etwas einfallen lassen. Neben Fahrzeugen mit alternativen Antrieben gibt es diesmal auch O-iO-Bäumchen. In einem ersten Schritt wurden bereits 20 Jungbäume gepflanzt. Mit einer Patenschaft unterstützt das O-iO nämlich die Arbeitsgemeinschaft Forst Sarnen bei der Pflanzung von Bäumen für Schutzwälder.

Baudirektor Josef Hess, O-iO-Veranstalter Ruedi Müller, Sarnens Gemeindepräsident Jürg Berlinger und Sarnens Revierförster Wendelin Kiser pflanzen die erste Weisstanne im neuen O-iO-Wald. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 25. April 2022)

An einem Stand beim Gemeindehaus können Besucherinnen und Besucher das Projekt ebenfalls aktiv unterstützen und für 15 Franken ein Bäumchen kaufen, das dann vom Forst da ausgepflanzt wird, wo es für den Schutzwald nötig ist. «Wir wollen etwas tun für die Umwelt und den Wald, die Resonanzen sind sehr positiv.» So hat ihm sogar Förster Wendelin Kiser in einem E-Mail geschrieben:

«Ich muss gestehen, dass ich noch nie an einem O-iO war. Dieser Bann wird nun gebrochen.»

Oldtimer-Volksfest auch in Beromünster

Tausende werden am Samstag in Sarnen die Oldtimer bestaunen, viele Fahrerinnen und Fahrer, aber auch Besucherinnen und Besucher sind zudem jeweils in der Mode vergangener Zeiten unterwegs. Nach zwei Ausfalljahren ist die Freude nun umso grösser, das Volksfest an Pfingsten wieder zu erleben – wie immer kostenlos.

Am Pfingstsonntag ist dann Beromünster dran. Nach den Jahren 2016 und 2019 wird es dort wieder ein Oldtimertreffen geben. Über 500 Fahrzeuge fahren von Sarnen über Hergiswil, Horw, Kriens, Malters, Neuenkirch und Sempach bis nach Beromünster und werden im Fläcke und entlang der Luzernerstrasse bis zur Mooskapelle präsentiert werden. Die Einfahrt ist ab 10 Uhr geplant.

Seifenkistenrennen in Sarnen

Am Samstag findet im Rahmen des O-iO zum zweiten Mal das Seifenkistenrennen statt. 61 Mädchen und Buben der 5. und 6. Klasse sowie der 1. IOS der Schule Sarnen treten in zehn Teams gegeneinander an.

Team 7 baut seine Seifenkiste zusammen. Nevio (links) und Patrick montieren das Lenkrad. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. April 2022)

Um 13 Uhr fällt der Startschuss bei der Alten Teigi, die Rennstrecke auf der Kernserstrasse endet auf der Kernmatt/Kägiswil, wo sich das Ziel, die Festwirtschaft, Musik und der Boxenstopp befinden.

Die Rennstrecke in der Übersicht:

Bild: PD / schule-macht-handwerk.ch

Beim ersten Sarner Seifächischtärennä 2018 an Pfingsten säumten 700 Besucher die Rennstrecke um das Festgelände, als zehn Teams ihre selbst gebauten Seifenkisten die Rennstrecke herunterjagten. Nach diesem Erfolg wolle der Vorstand des Vereins Sarner Seifächischtärennä das Happening im Zweijahresturnus wiederholen. 2020 musste das Rennen dann aber coronabedingt abgesagt werden.

Eine Woche waren die Schülerinnen und Schüler am Fräsen, Sägen, Schweissen und Zusammenbauen ihrer zehn Seifenkisten. 21 Handwerksbetriebe öffneten ihre Tore und stellten Maschinen und Personal zur Verfügung. Die Schule und Mitglieder des «Wirtschaftsapéro Sarnen» haben 2017 ein Förderprojekt ins Leben gerufen, das den Schülerinnen und Schülern in Sarnen die verschiedenen handwerklichen Berufe in ihrem Umfeld erlebbar machen soll.